El Valle del Cauca: resiliencia, liderazgo y el nuevo pacto por el bienestar

El Festival Valle Inspira arrancó este 6 de noviembre reuniendo a líderes públicos, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil para definir el rumbo del Valle del Cauca tras la emergencia del 10 de agosto. Durante la apertura, los voceros del encuentro coincidieron en que la reconstrucción del departamento exige superar las cifras frías de crecimiento para dar paso a un modelo centrado en la resiliencia y el bienestar humano.

Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, puso sobre la mesa que “el Valle es, quizás, el departamento que mejor refleja las complejidades, la diversidad y la potencia de toda Colombia”. La región ha recibido golpes duros que, en ocasiones, alimentan estigmas en la agenda informativa nacional. Sin embargo, detrás de esa narrativa de crisis opera una realidad silenciosa, transformadora y profundamente resiliente.

“El liderazgo vallecaucano jalona procesos vitales para el país, desde el emprendimiento hasta la consolidación de la salud como un referente latinoamericano. La grieta abierta por el terremoto no debe leerse únicamente como una tragedia física, sino como el punto de ruptura necesario para inaugurar una nueva época dorada, impulsada por el carácter y la confianza”, afirmó.

Esa visión encuentra un eco fundamental en el sector productivo y social. Jacobo Tovar, director general de Comfandi, recordó con acierto que el mayor activo de la región es su gente: más de cuatro millones de vallecaucanos que se reinventan y encuentran en la dificultad motivos para avanzar.

“Durante mucho tiempo entendimos la competitividad inicialmente desde las cifras, siguen siendo indispensables, pero hoy sabemos que no hay empresas competitivas en sociedades que no generan bienestar para su gente”, apuntó Tovar.

En la misma línea, María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, planteó un interrogante crucial ante los retos del 2026: ¿debemos conformarnos con volver a lo que éramos, o debemos aprovechar el dolor como impulso para generar mayor riqueza y progreso? Las crisis exigen capacidad adaptativa, y el empresariado regional está llamado a liderar esa transformación desarrollando nuevas capacidades y cambiando las tendencias.

Es aquí donde cobra plena vigencia la reflexión que resume este encuentro y marca el horizonte ético del empresariado moderno: “Si generamos riqueza, pero sin bienestar en nuestra gente, de nada sirvió haber crecido”.

El futuro de Colombia se juega en gran medida en cómo el Valle del Cauca asume este nuevo juego, demostrando que el crecimiento económico y la justicia social son caras de una misma moneda cuando un territorio decide pensar en grande, trabajar unido y creer en su propio potencial.