“Apambichao Vol. 2″: Manuel Turizo le apuesta a sonidos diferentes con su nuevo álbum

Manuel Turizo, una de las figuras latinas más influyentes de música contemporánea, presenta su nuevo proyecto “Apambichao Vol 2″, la continuación de una historia que refleja cómo la exploración musical del cantante cordobés se ha vuelto su mejor fortaleza.

En una lista de 10 canciones, Manuel Turizo se mueve entre diferentes culturas . Sin embargo, mantiene una historia entre ritmos de salsa, merengue, afro, reggaetón y música regional mexicana que demuestran su madurez musical.

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“Como fuera”: la primera colaboración entre J Balvin y Manuel Turizo

El proyecto abre con la canción “Como fuera” con J Balvin que une a dos de las voces colombianas con mayor alcance internacional y que celebra su versatilidad y conexión con los ritmos latinos.

A esta se suman otras colaboraciones como Kapo en “Cogiendo Pareja”, Zaider y Hamilton en “Yo Yo”, donde Manuel Turizo va recorriendo las diferentes generaciones y niveles de la música latina.

Finalmente, el recorrido culmina con “Las Bailamos Juntos” junto a Grupo Firme, tema donde Turizo entra de lleno en el universo de la música regional mexicana, donde demuestra que su talento trasciende las fronteras de cualquier género.

Bajo el sello de La Industria Inc. y en palabras del artista, es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar.

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Próximas fechas y conciertos de Manuel Turizo

Manuel Turizo se encuentra en su gira internacional “201 tour”, que abarca países como Estados Unidos, El Salvador, México, Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia.

Sus próximas presentaciones serán en:

México: El 28 de noviembre se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez por el Coca-Cola Flow, Ciudad de México.

Perú: El 4 de diciembre se presentará en el Estadio San Marcos, Lima.

Chile: El 7 de diciembre en Gran Arena (Sun Monticello Grand Casino), Mostazal. Posteriormente, el 8 de noviembre se presentará Hipódromo Chile, Santiago de Chile.

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