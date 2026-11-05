El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló su cartel por días: ¿Cuándo se presentará cada artista?

El Festival Estéreo Picnic reveló su cartel por días para su decimosexta edición en 2027.

Primer día - Viernes 19 de marzo

El primer día, el viernes 19 de mayo de 2027, estará encabezado por la británica Charli XCX, la banda de rock estadounidense The Neighborhood y la agrupación británica de música electrónica The Prodigy, recordados por clásicos como “Firestarter” y “Smack My Bitch Up”.

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Les siguen la banda de rock irlandesa Fontaines D.C., la cantautora británica Raye, más reconocida por su éxito de 2025 “Where Is My Husband”, y la cantante y bailarina española, Lola Índigo.

Segundo día - Sábado 20 de marzo

El sábado 20 están como cabezas de cartel el rapero y cantante estadounidense Arcángel, la banda de heavy metal estadounidense Avenged Sevenfold y la agrupación venezolana, Rawayana, liderada por Beto Montenegro, actual pareja de la actriz cubana Ana de Armas.

Ese día también estarán la DJ y productora belga Amelie Lens, la banda de rock estadounidense The War on Drugs, la DJ, productora y cantante rusa Nina Kraviz y la agrupación de rock inglesa Kasabian, recordados por éxitos como “Club Foot”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Fire” y “Days Are Forgotten”.

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Tercer día - Domingo 21 de marzo

En el último día, el domingo 21, cerrarán el festival el rapero estadounidense Travis Scott, el DJ y productor francés David Guetta, el cantante y rapero argentino Milo J y el cantautor estadounidense Sombr.

Además, se presentarán la banda de rock estadounidense Cage the Elephant y la cantautora inglesa Lola Young, famosa por su canción “Messy”, el DJ británico Four Tet, el cantautor estadounidense Leon Bridges y la agrupación de rock experimental canadiense Angine de Poitrine.

¿En dónde se realizará?

El festival se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.