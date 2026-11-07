Imputan a policía que se habría robado 11 millones de pesos de víctima del terremoto en Cali

La Fiscalía Penal Militar y Policial imputó cargos a un patrullero de la Policía Nacional por presuntamente apropiarse de $11.650.000 que pertenecían a una mujer que murió durante el terremoto ocurrido en Cali el pasado 10 de agosto de 2026.

El uniformado habría encontrado el dinero entre los escombros y, en lugar de reportarlo a sus superiores, lo habría llevado a su residencia y dispuesto de parte de los recursos.

De acuerdo con la investigación, el policía recibió el dinero en custodia y elaboró un acta de incautación. Sin embargo, presuntamente omitió informar a las autoridades competentes sobre el procedimiento y guardó la suma en su vivienda, donde habría utilizado parte de ella.

Por estos hechos, el 6 de noviembre, la Fiscalía 2211 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado le imputó los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con prevaricato por omisión, ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías.

El patrullero no aceptó los cargos. La imputación fue avalada por el juez de control de garantías y el uniformado deberá responder en el proceso judicial por las presuntas conductas.