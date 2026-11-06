Hamilton y Sech presentan ‘Arroz con Huevo’, apuesta entre el romance, la fiesta y el Caribe

El artista cartagenero Hamilton y el cantante panameño SECH presentaron ‘Arroz con Huevo’, una colaboración en la que fusionan sonidos caribeños y afrobeats combinado con el romanticismo sin dejar atrás su ritmo urbano.

La canción toma como referencia uno de los platos más cotidianos de la gastronomía colombiana para construir una historia sobre la atracción, los encuentros y las ganas de prolongar el tiempo junto a alguien especial.

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‘Arroz con Huevo’ se va desarrollando entre una apuesta romántica y una canción pensada para bailar. Su letra menciona los besos, la cercanía y ese deseo de quedarse un poco más,.

“Quédate otro ratico aquí, que cerquita se siente rico”, cantan Hamilton y SECH.

La colaboración combina frases románticas, guiños pícaros y una energía festiva, en una propuesta que busca conectar tanto con quienes quieren dedicar una canción como con quienes encuentran en la música una oportunidad para bailar.

Hamilton, nacido en Cartagena, y SECH, originario de Panamá, trasladan su identidad cultural a una canción que combina sus “universos musicales y explora nuevas formas de expresión dentro de la escena urbana”.

Hamilton

Conocido como el ‘Peladito de CTG’, Hamilton ha construido una propuesta musical en la que los sonidos afrocaribeños de Cartagena se mezclan con diferentes expresiones de la música urbana.

El artista fue seleccionado en Forbes Colombia 30 Under 30, participó en YouTube Foundry 2026 y recorrió Estados Unidos como opening act de la gira de Ryan Castro.