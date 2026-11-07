¿Cómo la IA afecta el proceso educativo en niños?: recomendaciones para practicas adecuadas

Según la UNESCO y Unicef, el uso de la IA en los procesos educativos mejora la forma en que se abordan las prácticas de aprendizaje y enseñanza, permitiendo una mayor agilidad y tiempo en procesos en los que anteriormente se demandaba aún más atención, siendo un método recursivo en diferentes aspectos, desde contestar preguntas hasta la formulación de ejercicios.

Sin embargo, en la actual era digital, Unicef explicó que en investigaciones realizadas se evidenció que los niños están dejando el proceso educativo y de razonamiento a la IA en su totalidad, lo que genera a futuro graves problemas en la reflexión o análisis de cualquier pregunta o problema.

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¿Cómo la IA puede aportar al proceso educativo de un niño?

De acuerdo con Kumon, la inteligencia artificial puede ayudar en diferentes aspectos pedagógicos, como resolver una operación matemática, redactar un ensayo, hasta explicar o resumir una lectura amplia en cuestión de segundos de una manera objetiva.

Para los niños, estas dinámicas rápidas pueden abrir y expandir nuevas alternativas para practicar, solucionar dudas y abordar temas que despiertan curiosidad o necesiten comprender.

Convirtiéndose esto en un desafío para los padres y educadores para mantener el equilibrio entre lo que plantea la facilidad tecnológica y el aprendizaje real.

La IA un desafío para la educación

De acuerdo a una investigación realizada por Cambridge University Press & Assessment, basada en experiencias de 15 docentes de 13 países, se analizó cómo incorporar la IA en diferentes procesos sin que esta reemplace ciertos aspectos esenciales que conforman el aprendizaje, estableciendo que los estudiantes cuestionen las respuestas dadas por la IA.

De esta manera, identificar oportunamente posibles errores o fallos y desde ahí reconocer cuándo la herramienta tecnológica puede ayudarlos a comprender mejor y cuándo esta termina haciendo el trabajo y las asignaciones en su totalidad.“La tecnología puede ofrecer respuestas inmediatas, pero aprender implica desarrollar la capacidad de ser autónomo. El reto es que los niños utilicen la inteligencia artificial para ampliar lo que comprenden, no para renunciar a pensar”, señala Gabriela Cordova, gerente de Franquicias de Kumon en Colombia.

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Practicas adecuadas para usar la IA en el aprendizaje

Desde Kumon Colombia se abordaron diferentes métodos en asignaturas académicas donde la IA colabora sin sustituir el proceso educativo.

Matemáticas: realizar cálculos como desde cuánto cuesta una compra, comparar precios, sacar porcentajes o repartir porciones permite practicar operaciones y razonar antes de buscar una respuesta directa en una aplicación.

Español: después de leer un cuento o una noticia, pedirle al niño que cuente qué entendió, interpreto y por qué. para así con la perspectiva propia del niño, la IA funcionara para contrastar o aclarar dudas de acuerdo a lo comprendido.

Ingles: en la practica con el uso de oraciones, lecturas, expresiones o describir acciones cotidianas, la IA podrá servir para conversaciones y traducciones, siempre y cuando se tenga ya la intervención del niño.

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