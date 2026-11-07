¿Por qué Johan Rojas dejó de jugar en Vasco da Gama? La razón sería económica
Johan Rojas se quedaría sin minutos en Vasco da Gama por una cláusula económica
El futuro del mediocampista colombiano Johan Rojas en el fútbol brasileño estaría en duda por una situación contractual que habría condicionado su participación con Vasco da Gama. Según versiones de medios de Brasil, el club habría decidido dejar de contar con el volante para evitar activar una opción de compra obligatoria incluida en su préstamo.
La situación tendría un trasfondo económico, pues el acuerdo entre Vasco da Gama y Monterrey contemplaría una cláusula que obligaría al equipo brasileño a comprar los derechos del colombiano si cumplía con determinado número de partidos disputados.
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La información tomó fuerza luego de que el portal brasileño MeuVasco señalara que Monterrey, equipo dueño de sus derechos deportivos, habría solicitado finalizar anticipadamente el préstamo para definir con tiempo el futuro del futbolista de cara a 2027.
Rojas llegó a Vasco da Gama en enero de 2026 y, durante su paso por el equipo de Río de Janeiro, disputó 33 partidos, 20 de ellos como titular, con un balance de dos goles y cinco asistencias. Sin embargo, su última aparición se produjo el 19 de septiembre, cuando su equipo goleó 5-0 a Coritiba. Desde entonces, no volvió a sumar minutos. O Dia
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¿Qué pasará con Johan Rojas?
El mediocampista tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2028 y su préstamo con Vasco finaliza en diciembre de este año. La opción de compra está fijada en 3,5 millones de dólares, una cifra que el conjunto brasileño no tendría contemplado asumir para la próxima temporada.
Por ahora, la situación contractual y la supuesta decisión de evitar la activación de la cláusula no han sido confirmadas oficialmente por los clubes. Lo cierto es que el colombiano tendría que regresar al fútbol mexicano, mientras Monterrey define si lo incorpora nuevamente a su plantilla o busca una nueva alternativa para su futuro.