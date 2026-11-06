Óscar Pérez alerta por cambios tributarios a bebidas alcohólicas: “triplican precio de la cerveza”

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, alertó sobre los cambios tributarios para las bebidas alcohólicas con la “Ley de Rescate” que presentó ante el Congreso de la República el gobierno de Abelaro de la Espriella.

Según el representante, la medida no aumentará el recaudo de las regiones, sino que disparará el contrabando y el consumo de licor adulterado.

“Los únicos que están de fiesta son los contrabandistas”

Explicó que la combinación de tres incrementos impositivos, como lo son el aumento del IVA del 5% al 19%, la subida del impuesto específico por grado de alcohol de 360 a 750 pesos y el incremento del impuesto ad valorem del 25% al 35%, creará una “bomba” para el sector".

El congresista detalló que una botella de aguardiente pasaría de 42.000 a 64.000 pesos, el ron subiría de 58.000 a 80.000 pesos y la cerveza podría triplicar su precio. “Eso realmente es inadmisible”, señaló.

Pérez advirtió que “los únicos que están de fiesta son los contrabandistas”. Además, el representante alertó que países vecinos como Venezuela y Ecuador inundarían el mercado nacional con marcas como la Polar.

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Esuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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