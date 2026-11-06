“Hubo saboteo”: exembajador Ninco sobre consulado ‘de papel’ del gobierno Petro en Tijuana

En entrevista con 6AMW, el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, se pronunció sobre la denuncia de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en la que se expuso el consulado ‘fantasma’ del gobierno anterior en Tijuana (México).

Allí, el estado pagó 500 millones de pesos a Maryory Pabón, consul sin consulado, y Colombia debe más de 54.000 dólares en arriendo de una oficina que nunca se utilizó.

Moisés Ninco indicó que en 2024, cuando era embajador, tuvo la idea de crear dicho consulado en Tijuana en vista del tráfico migratorio de colombianos que buscaban llegar a los Estados Unidos.

Ninco Afirmó que no se pudo sacar adelante el proyecto por funcionarios que “engavetaban” los trámites y por la “guerra jurídica” que anuló los nombramientos tanto suyo como de otros cónsules como Marisol Garzón en Cancún (México). En realidad el Consejo de Estado determinó que no cumplían los requisitos.

“El nivel, lógicamente, de tomar como objetivo jurídico a todo funcionario diplomático nombrado por Petro en México. (...) Igualmente, las demandas contra nombramientos de todos los funcionarios diplomáticos nombrados por Petro en México y que fueron finalmente destituidas, a excepción del embajador Fernando García y que eso demuestra que hay un plano justamente de esta dimensión que llamo yo saboteo”, señaló Ninco.

Asimismo, señaló que el nuevo gobierno tiene la responsabilidad y obligación de terminar de sacar adelante el consulado y evitar que los recursos invertidos se terminen perdiendo. Lo que yo le propongo, porque tenemos la capacidad de hacer una oposición propositiva al señor canciller Omar Bula, es que sostenga la apertura de un consulado que no solamente es importante en aras de cumplir con la imagen institucional o con los logros del gobierno de Gustavo Petro, sino que es central para atender a la población colombiana", sentenció.

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