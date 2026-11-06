Juez mexicano capturado en Colombia sería pieza clave del cartel de Sinaloa

Esta noticia ha pasado relativamente desapercibida en Colombia. En el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, efectivos de la Dijín, con información del FBI, capturaron a un mexicano que estaba a punto de subirse a un avión de regreso a su país.

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Según informes del Buró Federal de Investigaciones, recibió un soborno de dos millones de dólares para sacar de la cárcel a un narcotraficante. Es un juez mexicano con orden de captura internacional.

La Policía Nacional, en coordinación con el FBI, detuvo al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara en el aeropuerto de Bogotá. Lo capturaron con una circular roja de Interpol cuando se disponía a abordar el vuelo.

Tiene 49 años y las autoridades lo identifican con el alias de “El Juez”, pero no es un apodo; es su verdadero oficio. Fue arrestado el domingo 1 de noviembre, pero la noticia solo se conoció ayer, cuando la Fiscalía federal de Los Ángeles y el director del FBI, Kash Patel, la anunciaron en redes sociales. Quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanza su extradición a Estados Unidos. ( Ver https://www.justice.gov/opa/pr/homeland-security-task-force-investigation-leads-mexican-federal-judges-arrest-us-charges )

Según el director de la Dijin, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria Benítez, habría llegado al país para sostener reuniones clandestinas y coordinar con organizaciones criminales locales. La Policía dice que buscaba organizar envíos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Por ahora es la versión policial, y no se sabe cuánto tiempo llevaba en el país.

Esto es lo que sostiene la justicia estadounidense. Andrew Clark, un canadiense de 36 años, es señalado como el número dos de una organización internacional de cocaína liderada por Ryan Wedding. Lo arrestaron en México en octubre de 2024. Benítez era el juez que llevaba su proceso de extradición. Según los fiscales, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark movió unos 2,75 millones de dólares, a través de intermediarios, para comprar su libertad. Dos millones habrían llegado al juez capturado en Bogotá.

El 24 de febrero de 2025, según la acusación, Benítez recibió los 2 millones y ordenó liberar a Clark bajo fianza. El plan no funcionó: días después, Clark fue arrestado otra vez y trasladado a Estados Unidos, donde sigue detenido.

El juez enfrenta nueve cargos de un gran jurado estadounidense por ser “cómplice después del hecho”, es decir, por encubrir y ayudar a un delincuente a evadir la justicia. Según el Departamento de Justicia, cada cargo podría costarle hasta 15 años de prisión en Estados Unidos.

La historia de Ryan Wedding, el capo de la banda llamado “el chapo canadiense”, parece de película.

Mide más de 1.90 y representó a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Según el Departamento de Justicia, después se convirtió en el líder de una gran organización internacional de narcotráfico. De acuerdo con el FBI, su operación criminal generaba más de mil millones de dólares al año. Kash Patel lo describió como un Pablo Escobar moderno. Estuvo en la lista de los diez más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. El 22 de enero de 2026 se entregó en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. ( Ver https://www.state.gov/ryan-james-wedding/ )

Colombia no es un escenario cualquiera en esta historia. Según la acusación, la red de Wedding conseguía la cocaína en Colombia y la procesaba en cocinas que manejaba con un grupo paramilitar colombiano. Además, en Medellín hubo un muerto. A Wedding se le acusa de coordinar el homicidio de Jonathan Acevedo, un colombo-estadounidense que era testigo del FBI contra la organización. El crimen ocurrió el 31 de enero de 2025, en el sector del Mall del Indio.

En México, el juez Benítez ya era conocido por fallos polémicos. En enero de 2024 absolvió a Juan Carlos García Rivera, el único detenido por el espionaje con Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. También se negó a ordenar la captura del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga por presunta defraudación fiscal.

Ahora se cumplen los trámites para su extradición a Estados Unidos.

Bonus track

En el año 2000, el entonces superintendente de salud Amaury García Burgos debió renunciar a su cargo en medio de un escándalo por denuncias de extorsión a un empresario de la salud para que financiara su campaña política. Como periodista, investigué y revelé el caso que ocasionó el retiro del alto funcionario.

Caracol publicó que García Burgos fue sancionado por la Procuraduría con destitución y 5 años de inhabilidad por estos hechos.

En las últimas horas se supo que el mismo Amaury García Burgos, médico ginecólogo y hermano de la poderosa exsenadora de Córdoba Nora García Burgos, fue nombrado como embajador de Colombia en Uruguay.

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