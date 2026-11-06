Fedesarrollo respalda la reforma fiscal pero advierte sobre sus riesgos para el empleo formal

Después de que el Gobierno radicara ante el Congreso, el pasado 29 de octubre, una iniciativa que busca enfrentar el deterioro de las finanzas públicas mediante cambios en los gastos, los impuestos, las reglas fiscales y el manejo de los activos del Estado. Fedesarrollo se pronunció y respaldó la necesidad de una reforma fiscal en Colombia, pero advirtió sobre dos aspectos del proyecto presentado por el Gobierno nacional que, a su juicio, podrían tener efectos negativos sobre el empleo formal y el recaudo de impuestos.

Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo) se dedica a investigar la realidad económica y social de Colombia para proponer políticas públicas. Su objetivo es guiar la toma de decisiones del gobierno, gremios y empresas privadas.

La preocupación principal y de fondo es el crecimiento de la deuda pública; según Fedesarrollo, en los últimos años han aumentado el déficit fiscal y los intereses que debe pagar el Gobierno por sus obligaciones, mientras que el crecimiento económico se ha desacelerado. De no corregirse esta situación, advierte que el país podría enfrentar problemas de sostenibilidad fiscal, con consecuencias sobre el costo de vida, el desempleo, la pobreza y la estabilidad financiera.

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Aunque la entidad considera que la reforma es necesaria, destacó tres aspectos favorables de la propuesta: el control del gasto público, los cambios al impuesto sobre las ventas (IVA) y una mayor contribución de las personas naturales con mayores ingresos a través del impuesto de renta.

Sobre el IVA, Fedesarrollo explicó que actualmente numerosos productos no pagan la tarifa general del 19 %, lo que representa un menor recaudo para el Estado cercano al 6 % del producto interno bruto (PIB). La propuesta del Gobierno busca ampliar el número de productos que pagan esa tarifa y establecer mecanismos de devolución y compensación para proteger a los hogares más vulnerables.

Con estos cambios, la iniciativa espera aumentar los ingresos del Estado en cerca del 1 % del PIB. Sin embargo, Fedesarrollo sugirió explorar mecanismos de exclusión del pago del IVA para los hogares más pobres, en lugar de depender únicamente de las devoluciones, pues permitirían proteger de manera más inmediata sus recursos.

En cuanto al impuesto de renta, el centro de estudios señaló que la propuesta busca aumentar en cerca del 0,6 % del PIB el aporte de las personas naturales. Esto significa que los hogares con mayores ingresos asumirían una mayor participación en el sostenimiento del Estado. Según el documento, el 30 % de los hogares con mayores ingresos incrementaría su contribución.

Preocupaciones de Fedesarrollo

Uno de los puntos que más cuestionó la entidad es el aumento de los aportes sobre la nómina. La propuesta contempla incrementar los impuestos parafiscales y las contribuciones a salud, con el propósito de obtener más recursos para el Estado.

Fedesarrollo considera que esta medida podría encarecer la contratación de trabajadores formales y desincentivar a las empresas a mantener empleos con todas las garantías laborales. En su análisis, esto podría favorecer el trabajo por cuenta propia y los negocios pequeños, que tienen menos de cinco trabajadores.

Por eso, planteó buscar otras fuentes de financiación. Entre las alternativas mencionó gravar con impuesto de renta los ingresos pensionales, como una opción para evitar mayores costos sobre el empleo formal.

La segunda preocupación está relacionada con el RUGE, un instrumento diseñado para facilitar grandes inversiones mediante condiciones tributarias especiales para determinados sectores y nuevos negocios.

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Entre los beneficios que contempla están la depreciación acelerada, que permite a las empresas descontar más rápidamente el valor de sus inversiones al calcular sus impuestos, y la aplicación de tarifas reducidas para algunos negocios.

Para Fedesarrollo, estos beneficios podrían hacer que algunas empresas paguen impuestos por debajo de la tarifa general, lo que reduciría los recursos que recibe el Estado y generaría diferencias entre las grandes compañías y el resto del sector productivo.

Además, cuestionó que estas condiciones preferenciales se mantengan durante los próximos 16 años. La entidad considera que los incentivos tributarios no pueden reemplazar inversiones fundamentales para el crecimiento del país, como la seguridad, la educación, la infraestructura de transporte y la innovación.

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Finalmente, Fedesarrollo hizo un llamado al Congreso para revisar especialmente estos dos componentes durante la discusión del proyecto y al sector empresarial para respaldar las medidas que permitan enfrentar los problemas de las finanzas públicas.

La entidad insistió en que el país necesita un esfuerzo colectivo para evitar que el deterioro fiscal termine afectando el bienestar y la calidad de vida de los colombianos.

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