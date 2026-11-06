Estadio Metropolitano tendrá más de 300 cámaras inteligentes y conectividad 4G y 5G

La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez reabra sus puertas con una renovación total, que busca ratificarlo como el mejor estadio de Colombia, ya comenzó. Esta transformación, que responde a los estándares internacionales impulsados por el alcalde Alejandro Char, incluirá, además, un sistema de videovigilancia inteligente a la altura de los escenarios más modernos del mundo.

“Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

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La implementación de esta tecnología de seguridad cambiará la forma en que se protege a los aficionados. El estadio contará con cobertura total de videovigilancia antes, durante y después de cada partido.

El único estadio en Colombia con cámaras de 61 megapíxeles

Serán más de 300 cámaras de última generación las que se instalarán en el escenario deportivo. El gran diferencial es que el Supermetro contará con cámaras de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y observar rostros o acciones con nitidez. Un nivel de detalle que, según la información entregada, no tiene ningún otro escenario del país.

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El sistema estará equipado con cámaras profesionales, domos y domos duales, cámaras tipo bala de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos y cámaras ojo de pez de 360 grados, entre otros dispositivos de videovigilancia.

Ya no solo graba, también interpreta lo que sucede

Otra de las novedades es la incorporación de inteligencia artificial al sistema. Además de grabar, ahora podrá interpretar lo que sucede gracias a un potente procesador con inteligencia artificial generativa que funciona 100% de manera local, lo que garantiza la privacidad de los datos. De esta forma, el sistema de seguridad del estadio podrá recibir instrucciones en lenguaje natural.

Esto significa que los operadores podrán configurar alertas preventivas ante situaciones que puedan generar alteraciones del orden. El sistema notificará automáticamente cuando detecte estos eventos, antes de que el problema aumente. También podrá distinguir entre personas y vehículos, así como crear cercos virtuales.

De horas a minutos

El sistema integrado al estadio incluye, además, una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos. Esta tecnología permitirá fortalecer la articulación entre el estadio y el centro de monitoreo de la ciudad, así como responder a los estándares exigidos por la Conmebol.

Con esta inversión, el Metropolitano busca ponerse a la altura de los mejores estadios del mundo y convertirse en un referente de seguridad para eventos masivos en Colombia.

Modernización de la conectividad

La renovación incluye una infraestructura de conectividad de última generación, con nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales y pueda responder a la alta demanda de conexión durante los grandes eventos.

A través de la Gerencia de las TIC, la Alcaldía de Barranquilla trabaja de manera articulada con los operadores de telefonía móvil para optimizar la capacidad de las redes y la calidad del servicio, no solo en el interior del estadio, sino también en sus alrededores, atendiendo las necesidades de conectividad durante los partidos y eventos de asistencia masiva.

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Como parte de esta estrategia, se adelanta la instalación de nuevas antenas de última tecnología, que estarán ubicadas en la parte superior del escenario e integradas a su nuevo diseño arquitectónico. Esta infraestructura permitirá mejorar la capacidad de conexión ante la alta demanda de usuarios.

La conectividad va mucho más allá del cableado. Por eso, como equipo articulador, la Gerencia de las TIC brinda acompañamiento estratégico, apoyo técnico y asesoría a las empresas de telecomunicaciones para asegurar que la cobertura celular cumpla con las exigencias de los eventos masivos.

La intervención también contempla una moderna infraestructura de red interna, para la cual la Administración distrital dispondrá de canales de internet con respaldos de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario.

Esta conectividad estará destinada al funcionamiento de los sistemas tecnológicos del Supermetro, así como a atender las necesidades operativas de los eventos, incluidas las de periodistas y organizadores de competencias deportivas.