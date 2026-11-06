Piden intervención urgente del puente de La Cordialidad por deterioro y congestión

El Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena solicitó al Ministerio de Transporte la ejecución de acciones urgentes en el puente de La Cordialidad, mientras avanza el proyecto de recuperación de la estructura a largo plazo.

La directora ejecutiva del CEO Atlántico, Jenny Reyes, señaló que entre las obras planteadas se encuentra la recuperación de tres ‘orejas’ del puente. Además, denunció que los trabajos que se adelantaban en una de estas estructuras quedaron inconclusos.

Más información Aumentan a ocho las muertes por dengue en Barranquilla y el Atlántico durante 2026

“Necesitamos recuperar la zona de rodadura del puente. Se requiere hacer mantenimiento a esa capa de rodadura del puente, se requiere hacer mantenimiento a las barandas, se requiere hacer mantenimiento a tramos en donde, por ejemplo, habían árboles, los árboles se cayeron y quedaron los huecos y los árboles que están impidiendo o que impactan también la movilidad”, señaló Reyes.

Trabajar en función de los paraderos ilegales

La dirigente gremial también destacó la necesidad de intervenir los paraderos ilegales de buses ubicados sobre y debajo del puente, una problemática que, según indicó, recibió una respuesta positiva por parte de la ministra de Transporte.

“Y algo fundamental que también vimos una respuesta muy positiva por parte de la ministra y es la necesidad de intervenir o de trabajar en función de esos paraderos ilegales de buses que están sobre el puente y por debajo del puente”, dijo.

Reyes advirtió que los trancones generados por estos paraderos informales pueden extenderse por más de dos horas, lo que ocasiona afectaciones directas a las operaciones empresariales y logísticas de este corredor vial.