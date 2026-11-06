¿Flamengo pidió que Jorge Carrascal no fuera convocado a la Selección Colombia?

La ausencia de Jorge Carrascal es una de las situaciones que más llamó la atención en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Chile, programados para el 13 y el 17 de noviembre. El mediocampista del Flamengo no apareció en la lista de 26 jugadores entregada por Néstor Lorenzo, lo que abrió interrogantes sobre una posible intervención del equipo brasileño en la decisión.

Sin embargo, según información del periodista Marcello Neves, de Globo Esporte, Flamengo no habría solicitado al cuerpo técnico de la Selección Colombia que Carrascal quedara por fuera de la convocatoria. Tampoco habría sido una petición del propio futbolista para permanecer en Brasil durante la fecha FIFA.

De esta manera, su ausencia correspondería a una decisión deportiva de Néstor Lorenzo, quien definió los nombres para afrontar los dos compromisos internacionales con el combinado chileno.

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La situación generó diferentes comentarios, especialmente por el contexto de la convocatoria y las novedades que presentó el entrenador argentino. Entre los nombres que aparecen en la lista están Nelson Deossa, quien vuelve a ser tenido en cuenta, Daniel Arcila y Matías Orozco, quienes repiten convocatoria, además de Daniel Mosquera, del Hellas Verona, y Camilo Mena, del Korona Kielce de Polonia.

La lista también incluye futbolistas como Juan David Arizala, Camilo Durán y Juan Manuel Rengifo, dentro de las alternativas que tendrá Lorenzo para estos compromisos.

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Los números de Carrascal en Flamengo

La ausencia del cartagenero también llama la atención por sus registros con Flamengo. El mediocampista acumula 27 partidos disputados, con un balance de siete goles y nueve asistencias, cifras que reflejan su participación ofensiva con el conjunto brasileño.

Pese a estos números, el futbolista no fue incluido en la convocatoria para los últimos compromisos de la Selección Colombia en 2026. El equipo nacional enfrentará a Chile el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y posteriormente visitará al combinado austral el martes 17, en el Estadio Nacional de Santiago.