Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 11:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Barranquilla será sede del Festival Hola América 2026

Este 6 y 7 de noviembre, la Fábrica de la Cultura será el escenario principal.

Panorámica de Barranquilla.

Panorámica de Barranquilla.

Panorámica de Barranquilla.

Valentina Utria

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla se prepara para recibir la quinta edición del Festival Internacional Hola América 2026, un encuentro que busca promover nuevas soluciones frente a los desafíos de la migración en América Latina y reconocer el aporte de las comunidades migrantes a los territorios.

La jornada central se desarrollará este viernes 6 de noviembre en la Fábrica de la Cultura, donde habrá paneles, conversaciones y espacios de formación sobre políticas públicas de integración, construcción de paz, inclusión socioeconómica, liderazgo migrante, tecnología e inteligencia artificial aplicada a la movilidad humana.

Entre las actividades también se realizará, de 3:00 a 4:30 de la tarde, el laboratorio de narrativas migrantes ‘Hackear el relato’, dirigido especialmente a periodistas y comunicadores interesados en abordar estos temas.

El Malecón tendrá una jornada cultural

La programación continuará el sábado 7 de noviembre, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Malecón del Río, con una celebración abierta a toda la comunidad que incluirá música, charlas, proyecciones audiovisuales y presentaciones culturales.

Participarán agrupaciones como la Cumbiamba Los Revoltositos y el Coro Ciudadela de Paz, además de otras expresiones artísticas locales.

Lea también: ¿Vienes a la final de la Sudamericana? Esto debes saber antes de llegar a Barranquilla

Entrada gratuita con inscripción previa

El festival es una iniciativa de Ashoka y llega por primera vez a Barranquilla con el propósito de fortalecer los espacios de integración y reconocer a las personas migrantes como agentes de cambio.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la programación y realizar su inscripción gratuita a través de festivalholaamerica.org o en el formulario de registro.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado