Barranquilla será sede del Festival Hola América 2026
Este 6 y 7 de noviembre, la Fábrica de la Cultura será el escenario principal.
Barranquilla se prepara para recibir la quinta edición del Festival Internacional Hola América 2026, un encuentro que busca promover nuevas soluciones frente a los desafíos de la migración en América Latina y reconocer el aporte de las comunidades migrantes a los territorios.
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La jornada central se desarrollará este viernes 6 de noviembre en la Fábrica de la Cultura, donde habrá paneles, conversaciones y espacios de formación sobre políticas públicas de integración, construcción de paz, inclusión socioeconómica, liderazgo migrante, tecnología e inteligencia artificial aplicada a la movilidad humana.
Entre las actividades también se realizará, de 3:00 a 4:30 de la tarde, el laboratorio de narrativas migrantes ‘Hackear el relato’, dirigido especialmente a periodistas y comunicadores interesados en abordar estos temas.
El Malecón tendrá una jornada cultural
La programación continuará el sábado 7 de noviembre, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Malecón del Río, con una celebración abierta a toda la comunidad que incluirá música, charlas, proyecciones audiovisuales y presentaciones culturales.
Participarán agrupaciones como la Cumbiamba Los Revoltositos y el Coro Ciudadela de Paz, además de otras expresiones artísticas locales.
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Entrada gratuita con inscripción previa
El festival es una iniciativa de Ashoka y llega por primera vez a Barranquilla con el propósito de fortalecer los espacios de integración y reconocer a las personas migrantes como agentes de cambio.
Las personas interesadas en participar pueden consultar la programación y realizar su inscripción gratuita a través de festivalholaamerica.org o en el formulario de registro.