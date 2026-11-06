Niegan tutela a Santiago Uribe para volver a examinar recurso de casación en caso Los 12 Apóstoles
El único camino que le quedaría al hermano del expresidente Álvaro Uribe para revertir el fallo sería una eventual revisión de la Corte Constitucional, siempre que la tutela sea seleccionada por ese alto tribunal.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...