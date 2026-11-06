Fiscalía, Corte y Cámara mantienen diálogo institucional para esclarecer el caso de Deicy Jiménez

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, aseguró que existe una “articulación institucional” entre la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para esclarecer los hechos denunciados por Deisy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro por los llamados ‘sexo-contratos’.

Lenis explicó que las investigaciones deben tener en cuenta dos momentos distintos: los hechos que presuntamente habrían ocurrido cuando Petro era congresista y aquellos que corresponderían a su periodo como presidente de la República.

“Hay un trabajo armónico entre la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien le correspondería, por ejemplo, estudiar los asuntos relacionados cuando fue congresista”, señaló el magistrado.

También indicó que el magistrado ponente de la Sala de Instrucción ya ha tomado algunas decisiones, aunque aclaró que las investigaciones se encuentran bajo reserva y que será el despacho correspondiente el que informe sobre nuevos avances cuando lo considere pertinente.

Por otra parte, explicó que existe una articulación con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes frente a los hechos que podrían estar relacionados con el periodo presidencial de Petro.

Lenis sostuvo que esta coordinación permitirá establecer cuáles de los hechos denunciados tienen relevancia penal y determinar las posibles responsabilidades, no solamente del mandatario, sino también de otras personas que puedan estar involucradas.

Frente a las garantías de independencia en las actuaciones judiciales, el presidente de la Corte Suprema fue enfático en señalar que la corporación actuará con imparcialidad.

“Pueden tener la absoluta certeza de que la justicia siempre va a obrar con independencia, con imparcialidad y toda decisión será motivada en rigor”, afirmó.