Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 01:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 6 de noviembre: horarios y barrios afectados

La suspensión del servicio se produce por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía

Cristina Quintero

Añadir Caracol Radio en Google

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este viernes 6 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios de Bogotá que se verán afectados al igual que en el municipio de Cajicá, Funza y Tocancipá, en Cundinamarca.

Lea también: Nueva convocatoria de empleo en Bogotá y Cundinamarca: Conozca los cargos y requisitos

Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 6 de noviembre

Localidad de Engativá

Desde las 8:15 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 53 y la calle 55 – Barrio Normandía.

Lea también : Bogotá celebra su primer festival Carranguero: fechas y programación

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 71 y la calle 74 – Barrio Santa María.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, de la calle 93 a la calle 95, entre la carrera 15 y la carrera 19 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 117 a la calle 120, entre la carrera 9 y la carrera 12 – Barrio Santa Bárbara Central.

Desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 18 a la carrera 20, entre la calle 103 y la calle 105 – Barrio Santa Bibiana.

Le puede interesar: Más de 3.000 vacantes para trabajar en Bogotá: convocatoria en noviembre, requisitos y programación

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio Cerro Colorado.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 68 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio El Mirador.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 26 a la carrera 28, entre la calle 69 sur y la calle 71 sur – Barrio Paraíso Quiba.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 de la medianoche hasta las 6:00 de la mañana. De la calle 30 sur a la calle 32 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Quiroga Sur.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 44 sur y la calle 46 sur – Barrio Isla del Sol.

Desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. De la calle 58 sur a la calle 60 sur, entre la carrera 16 y la carrera 18 – Barrio San Benito.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio La Aurora.

Le puede interesar: ¿Cuánto recibirá de prima en 2026? Fórmula para calcular el pago y ejemplo con el salario mínimo

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 14 y la carrera 16.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 5 a la carrera 7, entre la calle 21 y la calle 23.

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 8:15 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Vereda Verganzo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado