Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 6 de noviembre: horarios y barrios afectados
La suspensión del servicio se produce por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía
La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este viernes 6 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios de Bogotá que se verán afectados al igual que en el municipio de Cajicá, Funza y Tocancipá, en Cundinamarca.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 6 de noviembre
Localidad de Engativá
Desde las 8:15 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 53 y la calle 55 – Barrio Normandía.
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Desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 71 y la calle 74 – Barrio Santa María.
Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, de la calle 93 a la calle 95, entre la carrera 15 y la carrera 19 – Barrio Chicó Norte.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 117 a la calle 120, entre la carrera 9 y la carrera 12 – Barrio Santa Bárbara Central.
Desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 18 a la carrera 20, entre la calle 103 y la calle 105 – Barrio Santa Bibiana.
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Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio Cerro Colorado.
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 68 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio El Mirador.
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 26 a la carrera 28, entre la calle 69 sur y la calle 71 sur – Barrio Paraíso Quiba.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 12:00 de la medianoche hasta las 6:00 de la mañana. De la calle 30 sur a la calle 32 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Quiroga Sur.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 44 sur y la calle 46 sur – Barrio Isla del Sol.
Desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. De la calle 58 sur a la calle 60 sur, entre la carrera 16 y la carrera 18 – Barrio San Benito.
Localidad de Usme
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio La Aurora.
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Municipio de Cajicá, en Cundinamarca
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 14 y la carrera 16.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 5 a la carrera 7, entre la calle 21 y la calle 23.
Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 8:15 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Vereda Verganzo.
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