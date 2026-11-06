Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 6 de noviembre: horarios y barrios afectados

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este viernes 6 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios de Bogotá que se verán afectados al igual que en el municipio de Cajicá, Funza y Tocancipá, en Cundinamarca.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 6 de noviembre

Localidad de Engativá

Desde las 8:15 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 53 y la calle 55 – Barrio Normandía.

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Desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 71 y la calle 74 – Barrio Santa María.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, de la calle 93 a la calle 95, entre la carrera 15 y la carrera 19 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 117 a la calle 120, entre la carrera 9 y la carrera 12 – Barrio Santa Bárbara Central.

Desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 18 a la carrera 20, entre la calle 103 y la calle 105 – Barrio Santa Bibiana.

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Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio Cerro Colorado.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 68 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio El Mirador.

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 26 a la carrera 28, entre la calle 69 sur y la calle 71 sur – Barrio Paraíso Quiba.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 de la medianoche hasta las 6:00 de la mañana. De la calle 30 sur a la calle 32 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Quiroga Sur.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 44 sur y la calle 46 sur – Barrio Isla del Sol.

Desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. De la calle 58 sur a la calle 60 sur, entre la carrera 16 y la carrera 18 – Barrio San Benito.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 67 sur a la calle 69 sur, entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio La Aurora.

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Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 14 y la carrera 16.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 5 a la carrera 7, entre la calle 21 y la calle 23.

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 8:15 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Vereda Verganzo.

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