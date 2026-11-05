Esterilizaciones y brigadas veterinarias GRATIS en Bogotá para mascotas: fechas y requisitos

La Alcaldía Local de Chapinero, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y acercar los servicios veterinarios a la localidad, ofrecerá jornadas gratuitas para los animales de compañía.

La programación consta de dos jornadas de esterilización gratuita y tres brigadas de atención médico-veterinaria que se encontrarán en diferentes puntos de Chapinero para facilitar el acceso a la ciudadanía.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las jornadas?

Los servicios serán gratuitos para las mascotas pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3 de la localidad. Para poder participar, tenga en cuenta los siguientes requisitos para los peludos:

Para las jornadas de esterilización, las mascotas deben cumplir con un ayuno de 8 horas de agua y comida. Las mascotas deben encontrarse en óptimo estado de salud, sin síntomas como vómito, diarrea o tos. Los perros deben llegar con su respectiva correa, los gatos en guacal y también las razas especiales deben portar bozal. El máximo permitido por persona es de 2 mascotas. Debe presentar fotocopia de un recibo de algún servicio público con antigüedad máxima de tres meses correspondiente a la localidad de Chapinero, un recibo por cada mascota. Debe presentar fotocopia del documento de identidad por cada mascota inscrita.

Fechas y lugares de jornadas de esterilización gratuita

5 de noviembre: a partir de las 6:00 de la mañana, en Mariscal Sucre: Carrera 2 #44-36.

a partir de las 6:00 de la mañana, en Mariscal Sucre: Carrera 2 #44-36. 19 de noviembre: a partir de las 6:00 de la mañana, en Casa Oasis, barrio La Sureña: Carrera 5C Este #100 B-04.

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Fechas de brigadas médico-veterinarias

11 de noviembre: a las 8:00 de la mañana en La Esperanza, sector Los Pinos, calle 94 #7A Este-17

a las 8:00 de la mañana en La Esperanza, sector Los Pinos, calle 94 #7A Este-17 17 de noviembre: a las 8:00 de la mañana en la carrera 13 A con calle 60 Bis A.

a las 8:00 de la mañana en la carrera 13 A con calle 60 Bis A. 23 de noviembre: a las 8:00 de la mañana en la calle 100B #4 Este, sector 32 Águilas.

Las jornadas cuentan con cupos limitados, por lo que la recomendación es llegar de manera anticipada y con la documentación correspondiente para facilitar la atención a los peludos.

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