Nueva convocatoria de empleo en Bogotá y Cundinamarca: Conozca los cargos y requisitos

Conozca los cargos y requisitos de la nueva convocatoria de empleo en Bogotá y Cundinamarca. Foto: suministrada.

Una nueva convocatoria de empleo para acceder a ocho cargos se abrió en Bogotá y Cundinamarca. Los puestos de trabajo están dirigidos para personas con o sin experiencia.

En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y está destinada para jóvenes, mujeres y hombres.

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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?

La Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO), empresa encargada de la construcción, operación y mantenimiento del Regiotram de Occidente, tiene a disposición algunas vacantes laborales, entra las cuales solicitan personal con o sin experiencia y con o sin bachiller.

Algunas de las vacantes tienen un salario que se ajusta de acuerdo a la experiencia del trabajador, mientras que otros ya tienen un monto definido.

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Todos los interesados deberán asistir el próximo lunes 19 de octubre al Patio Taller El Corzo, en la vía Facatativá - Madrid, donde deberán llevar su hoja de vida y fotocopia del documento de identidad.

Conozca a continuación algunos de los cargos que están disponibles en esta convocatoria de empleo:

Oficiales de obra.

Soldadores.

Conductor carrotanque con licencia C2.

Ayudantes de obras.

Conductor de volqueta - mixer con licencia C2.

Asistentes de topografía.

Plomeros.

Conductor tractocamión licencia C3.

Descripción de algunas vacantes

Cargo: Oficiales de obra

Nivel Educativo: Con o sin bachiller.

Experiencia: 6 meses de experiencia en adelante como oficial de obra.

Funciones:

Armado de formaleta y encofrado.

Formaleteado de estructuras.

Armado y manejo de acero de refuerzo.

Interpretación y revisión básica de planos.

Vaciado, fundición y reparación de estructuras de concreto.

Revocado y acabados básicos de obra.

Instalación de tubería sanitaria.

Instalación de tubería de concreto.

Instalación de tubería eléctrica.

Construcción de pozos.

Salario: A convenir según experiencia + prestaciones de ley + auxilio de alimentación de $150.000. Pasados los 2 meses, tendrá un auxilio adicional de $150.000.

Horario: Domingo a domingo con turnos rotativos y su respectivo día de descanso.

Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.

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Cargo: Ayudantes de obra

Nivel Educativo: Con o sin bachiller.

Experiencia: con o sin experiencia.

Salario: Mínimo legal mensual vigente.

Funciones: Manejo de herramientas, amarre de hierro.

Horario: Domingo a domingo con turnos rotativos y su respectivo día de descanso.

Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.

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Cargo: Asistente de Topografía

Nivel Educativo: Apoyo a topógrafo encargado, no se requieren profesionales ni topógrafos.

Experiencia: Experiencia mínima 2 años como Auxiliar de topografía, asistente de topografía o cadenero I.

Funciones: el candidato seleccionado desempeñará un rol fundamental en la adquisición y análisis de datos topográficos, contribuyendo a la planificación y ejecución de proyectos de ingeniería y construcción.

Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza.

Modalidad: Presencial.

Salario: $2.700.000.

Todos los interesados y quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida al número 3228515731.

Cargo: Soldador

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia certificada en procesos de soldadura y fabricación de estructuras metálicas.

Funciones: Soldadura SMAW, MIG, TIG.

Horario: Turnos rotativos de domingo a domingo, con su respectivo día de descanso.

Salario: $2.500.000 + prestaciones de ley + auxilio de transporte.

Todos los interesados y quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida al número 3228515731.

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