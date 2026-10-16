Nueva convocatoria de empleo en Bogotá y Cundinamarca: Conozca los cargos y requisitos
Las ofertas de trabajo están dirigidas para realizar en Bogotá, Facatativá, Funza, Madrid o Mosquera.
Una nueva convocatoria de empleo para acceder a ocho cargos se abrió en Bogotá y Cundinamarca. Los puestos de trabajo están dirigidos para personas con o sin experiencia.
En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y está destinada para jóvenes, mujeres y hombres.
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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?
La Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO), empresa encargada de la construcción, operación y mantenimiento del Regiotram de Occidente, tiene a disposición algunas vacantes laborales, entra las cuales solicitan personal con o sin experiencia y con o sin bachiller.
Algunas de las vacantes tienen un salario que se ajusta de acuerdo a la experiencia del trabajador, mientras que otros ya tienen un monto definido.
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Todos los interesados deberán asistir el próximo lunes 19 de octubre al Patio Taller El Corzo, en la vía Facatativá - Madrid, donde deberán llevar su hoja de vida y fotocopia del documento de identidad.
Conozca a continuación algunos de los cargos que están disponibles en esta convocatoria de empleo:
- Oficiales de obra.
- Soldadores.
- Conductor carrotanque con licencia C2.
- Ayudantes de obras.
- Conductor de volqueta - mixer con licencia C2.
- Asistentes de topografía.
- Plomeros.
- Conductor tractocamión licencia C3.
Descripción de algunas vacantes
Cargo: Oficiales de obra
Nivel Educativo: Con o sin bachiller.
Experiencia: 6 meses de experiencia en adelante como oficial de obra.
Funciones:
- Armado de formaleta y encofrado.
- Formaleteado de estructuras.
- Armado y manejo de acero de refuerzo.
- Interpretación y revisión básica de planos.
- Vaciado, fundición y reparación de estructuras de concreto.
- Revocado y acabados básicos de obra.
- Instalación de tubería sanitaria.
- Instalación de tubería de concreto.
- Instalación de tubería eléctrica.
- Construcción de pozos.
Salario: A convenir según experiencia + prestaciones de ley + auxilio de alimentación de $150.000. Pasados los 2 meses, tendrá un auxilio adicional de $150.000.
Horario: Domingo a domingo con turnos rotativos y su respectivo día de descanso.
Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.
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Cargo: Ayudantes de obra
Nivel Educativo: Con o sin bachiller.
Experiencia: con o sin experiencia.
Salario: Mínimo legal mensual vigente.
Funciones: Manejo de herramientas, amarre de hierro.
Horario: Domingo a domingo con turnos rotativos y su respectivo día de descanso.
Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá.
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Cargo: Asistente de Topografía
Nivel Educativo: Apoyo a topógrafo encargado, no se requieren profesionales ni topógrafos.
Experiencia: Experiencia mínima 2 años como Auxiliar de topografía, asistente de topografía o cadenero I.
Funciones: el candidato seleccionado desempeñará un rol fundamental en la adquisición y análisis de datos topográficos, contribuyendo a la planificación y ejecución de proyectos de ingeniería y construcción.
Lugar de trabajo: Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza.
Modalidad: Presencial.
Salario: $2.700.000.
Todos los interesados y quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida al número 3228515731.
Cargo: Soldador
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia certificada en procesos de soldadura y fabricación de estructuras metálicas.
Funciones: Soldadura SMAW, MIG, TIG.
Horario: Turnos rotativos de domingo a domingo, con su respectivo día de descanso.
Salario: $2.500.000 + prestaciones de ley + auxilio de transporte.
Todos los interesados y quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida al número 3228515731.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...