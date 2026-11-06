Bogotá celebra su primer festival Carranguero: fechas y programación

Con el objetivo de convertir a la capital en un escenario permanente para la promoción de la música carranguera, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) presenta el primer festival carranguero de Bogotá.

Un encuentro gratuito que reunirá grandes exponentes de la música carranguera, tanto locales como nacionales, con el propósito de conectar generaciones, recordar las raíces y las distintas formas de vivir y conmemorar la música campesina.

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Fechas y artistas del Festival Carranguero

Dos jornadas gratuitas reunirán a importantes referentes de la carranga, el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre.

El festival tendrá como escenarios el Parque San Andrés en la localidad de Engativá, con el escenario móvil María Mercedes Carranza; y el Teatro al Aire Libre Media Torta.

Esta primera edición contará con la participación de artistas como Los Rolling Ruanas, Los Fiesteros de Boyacá y Rumbambuquiando.

Estos artistas estarán junto a agrupaciones que serán seleccionadas por medio de la Invitación Cultural Festival Carranguero de Bogotá 2026; todas las culturas cuentan.

En esta edición se contará con seis agrupaciones distritales y tres nacionales, con esto se busca fortalecer la circulación de propuestas musicales, al igual que ampliar la presencia de diferentes territorios en la escena cultural de la ciudad.

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Programación Festival Carranguero de Bogotá

Sábado 7 de noviembre: En el parque San Andrés, Engativá (Calle 82 No. 101-52)

12:00 m. – Monte Violeta

1:00 p. m. – Pulido Son

2:00 p. m. – Rumbambuquiando

3:00 p. m. – El Son del frailejón

4:10 p. m. – Los Fiesteros de Boyacá

Domingo 8 de noviembre: En el Teatro al Aire Libre La Media Torta

1:00 p. m. – Los De la Moña

1:55 p. m. – Juventud Parrandera

2:50 p. m. – Son de Martínez.

3:55 p. m. – Los Vitocos

4:50 p. m. – Los Camándulas

5:55 p. m. – Los Carrangomelos

6:55 p. m. – Los Rolling Ruanas

Un homenaje a los campesinos y a las raíces

El festival carranguero de Bogotá nace de un proyecto de ley que busca reconocer la carranga como una de las expresiones más representativas de la región cundiboyacense y parte del patrimonio cultural de millones de colombianos que mantienen vivas sus raíces campesinas en Bogotá.

Según cifras del DANE, cerca del 34% de habitantes de Bogotá son de origen boyacense, esto se traduce en más de dos millones de personas con una conexión cultural con la música carranguera.

El Festival no pretende ser solo un evento musical, “Al tiempo tiene como objetivo impulsar las economías locales y regionales con la participación de pequeños productores, artesanos y microempresarios que podrán comercializar sus productos durante la celebración”, señaló el concejal David Saavedra, autor del proyecto de ley.

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