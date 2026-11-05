Más de 3.000 vacantes para trabajar en Bogotá: convocatoria en noviembre, requisitos y programación

En noviembre, el penúltimo mes del año, las oportunidades laborales siguen apareciendo para quienes buscan trabajo.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en conjunto con el sector privado, tiene disponibles 3.074 vacantes laborales para personas con diferentes niveles de formación.

2.6454 puestos de trabajo de la oferta se encuentran disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo y otras 420 vacantes serán ofrecidas en tres ferias presenciales en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar.

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¿Quiénes pueden postularse?

En la plataforma del Servicio Público de Empleo, de las 2.654 vacantes disponibles, 996 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años, 564 puestos están destinados a mujeres, 358 a personas con alguna discapacidad, 233 a mayores de 50 años y 375 a perfiles profesionales.

Es fundamental tener en cuenta que una vacante puede estar dirigida a varios grupos poblacionales.

En cuanto a la formación educativa, la oferta también contempla:

1.103 vacantes para bachilleres.

730 para técnicos.

322 para profesionales universitarios.

208 para personas con básica primaria.

148 para tecnólogos.

90 para personas con básica secundaria.

48 para profesionales con especialización.

Fechas de las ferias de empleo en noviembre

La Agencia de Empleo de Bogotá tendrá jornadas presenciales con oportunidades en el sector de construcción, logística, farmacia, electricidad, soldadura, entre otros.

Estas son las fechas y puntos de atención:

Barrios Unidos: El 4 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, hay 120 vacantes para auxiliar de bodega, con o sin experiencia, y auxiliar de farmacia, con un mínimo de 12 meses de conocimiento previo, en la avenida Carrera 68 #75A-50 en el Centro Comercial Metrópolis.

Fontibón: El 4 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la avenida Calle 26 #85D-55, en el Centro Empresarial Dorado Plaza, hay 100 puestos para asesor comercial de punto de venta y financiero, cajero, asesor de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén.

Ciudad Bolívar: El 5 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, en la diagonal 62 sur #20F-20 en Alcaldía local de Ciudad Bolívar, hay más de 200 vacantes para auxiliar y oficial de obra, técnicos en maquinaria y electricidad, soldadores SMAW, 3G y 4G, y maestros de obra.

¿Qué cargos hay disponibles en las vacantes?

Dentro de los cargos disponibles se encuentran: jardinero, ejecutivo comercial, técnico en atención prehospitalaria, médico de consulta, analista junior de nómina, vendedor TAT, montacarguista, líder de tienda, profesional en enfermería, optómetra, auxiliar de cocina, entre otros.

Unidad Móvil de Empleo en Titán Plaza en noviembre

Otra alternativa para quienes buscan trabajo en Bogotá es acudir a la Unidad Móvil de Empleo, que estará del 3 al 7 de noviembre en el Centro Comercial Titán Plaza en la avenida Boyacá #80-94.

La Unidad Móvil ofrecerá totalmente gratis orientación ocupacional, asesoría sobre oportunidades laborales, e información sobre otras opciones de formación.

La atención será de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 16:00 de la tarde y sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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