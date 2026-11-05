GeoPark ve viable el primer pozo de fracking en Colombia en 2027

El presidente de GeoPark, Felipe Bayón, afirmó que Colombia podría realizar en 2027 la primera perforación de un pozo no convencional mediante fracking, una actividad que, según el directivo, permitiría aumentar las reservas de petróleo y gas del país.

Bayón señaló que existen ocho cuencas con gran potencial para el desarrollo de esta técnica en Colombia. De concretarse, el país daría un paso hacia la explotación comercial de yacimientos no convencionales, sin necesidad de pasar primero por proyectos piloto, según su planteamiento.

El ejecutivo sostuvo que la industria cuenta con capacidad técnica para desarrollar la actividad y que la regulación estaría lista. Sin embargo, reconoció que aún faltan elementos clave de la cadena de suministro, como centros de fractura, arena y propantes, así como el manejo del agua y ajustes regulatorios relacionados con el retorno de fluidos de los pozos.

La propuesta se conoce en medio de la preocupación por el suministro de gas en Colombia, país que importa más del 40% del volumen que consume, según cifras reveladas por Bayón.

Por su parte, La vicepresidenta de Operaciones, Regalías y Participaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yeny Cortés Puentes, afirmó que el Gobierno nacional viene trabajando de manera acelerada en el manejo ambiental para poder realizar los primeros pozos de yacimientos no convencionales en un periodo no superior a dos años.

De acuerdo con Cortés Puentes, el avance en los lineamientos ambientales es una condición central para destrabar los proyectos de fracking en Colombia, un sector que permanece estancado desde hace varios años. La funcionaria explicó que la ANH se encuentra revisando los contratos, las regulaciones vigentes y los resultados técnicos disponibles antes de definir el calendario de futuras rondas de asignación de áreas.