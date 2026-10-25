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25 oct 2026 Actualizado 23:48

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Política

Instituto Anticorrupción denuncia a Petro por presuntos contratos ligados a favores sexuales

La denuncia se da luego de los señalamientos hechos por la joven Deicy Jiménez en contra del exmandatario

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.
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Camilo Enciso, director del Instituto de Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, anunció este domingo que radicó una denuncia penal en contra del expresidente y exsenador Gustavo Petro tras las denuncias que reveló la joven Deicy Rodríguez en entrevista con la Revista Semana. La denuncia se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con Enciso, en la entrevista que se le hizo a la joven, se evidenciaría que el exmandatario habría utilizado “su posición de poder, de influencia, para facilitar el otorgamiento de contratos públicos a favor de varias mujeres a cambio de obtener. favores sexuales”.

Según indica el exsecretario de Transparencia, esa conducta sería una conducta delictiva que, de ser cierta, tendría que ameritar una respuesta urgente por parte de las autoridades colombianas, la reacción de la justicia colombiana y del Congreso.

“Se debe proteger a las víctimas para que puedan declarar libremente”

Además de presentar la demanda, Enciso hizo un llamado a las autoridades para que protejan el proceso y especialmente a las víctimas para que así puedan declarar libremente todo lo que se conoce sobre este caso.

“Esperamos que tanto la Cámara de Representantes como la Sala de Instrucción adelante las investigaciones necesarias, recaude las pruebas necesarias, pero sobre todo, proteja a las víctimas para que puedan declarar libremente lo que hayan conocido sobre este episodio”, dijo el director.

Además, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre lo ocurrido. La defensora Iris Marín señaló que esta es una denuncia muy grave que “no da margen de espera”. Pidió “la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Comisión de Acusaciones de Cámara de Representantes y a la Procuraduría”.

Ana Rodríguez

Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...

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