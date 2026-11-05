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05 nov 2026 Actualizado 21:53

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Política

Congresistas de Salvación Nacional radicaron nueva denuncia contra expresidente Gustavo Petro

Las legisladoras pidieron investigar las declaraciones y el video de Deicy Jiménez.

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes: Colprensa / Gustavo Petro: Getty Images.

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A la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llegó una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro. En esta ocasión, es liderada por la senadora Sara castellanos y la representante Carol Borda, ambas legisladoras del partido Salvación Nacional.

La medida está relacionada con el reciente escándalo que salpica al exmandatario por la presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales. En esta oportunidad, las congresistas señalaron directamente, como pruebas, las declaraciones en medios de comunicación de Deicy Jiménez y el video que ella misma publicó en sus redes sociales como prueba de una supuesta relación íntima con Petro, que se habría desarrollado con la entrega de varios contratos públicos.

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