Congresistas de Salvación Nacional radicaron nueva denuncia contra expresidente Gustavo Petro

A la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llegó una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro. En esta ocasión, es liderada por la senadora Sara castellanos y la representante Carol Borda, ambas legisladoras del partido Salvación Nacional.

La medida está relacionada con el reciente escándalo que salpica al exmandatario por la presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales. En esta oportunidad, las congresistas señalaron directamente, como pruebas, las declaraciones en medios de comunicación de Deicy Jiménez y el video que ella misma publicó en sus redes sociales como prueba de una supuesta relación íntima con Petro, que se habría desarrollado con la entrega de varios contratos públicos.

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