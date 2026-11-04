Bogotá busca fortalecer a 1,5 millones de emprendedores con nuevo sistema de apoyo empresarial

Colombia

La Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo para crear el Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM), una iniciativa que busca fortalecer los negocios de la ciudad, reducir las barreras para su crecimiento y mejorar sus posibilidades de mantenerse en el tiempo.

La propuesta, presentada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, parte de una realidad: cerca de 1,5 millones de personas lideran emprendimientos en Bogotá. Además, los micronegocios concentran el 40 % del empleo de la ciudad y sus ventas anuales representan aproximadamente el 6 % del valor agregado de la economía bogotana.

Sin embargo, las cifras también evidencian las dificultades que enfrentan estos negocios. Según el diagnóstico presentado por la Administración, el 93 % de los micronegocios no cuenta con una red de apoyo, cerca del 69 % no supera los primeros cinco años de funcionamiento y casi la mitad no tiene acceso a crédito formal.

“En Bogotá sabemos que emprender requiere mucho más que tener una buena idea. Miles de personas sostienen sus negocios con esfuerzo, pero enfrentan solas las dificultades para crecer, acceder a recursos o encontrar nuevos clientes”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de emprendimiento?

El SIDEM busca reunir y organizar la oferta institucional del Distrito, con el apoyo de universidades, gremios, empresas y el Ministerio de Comercio.

Uno de sus principales componentes será un sistema de información único, para que los emprendedores puedan registrarse una sola vez y no tengan que repetir formularios o postularse de manera independiente a diferentes programas.

A partir de un Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), se identificarán las necesidades de cada negocio para ofrecer una ruta de acompañamiento dividida en cuatro etapas:

Activación: transformar conocimientos y habilidades en oportunidades de ingresos.

transformar conocimientos y habilidades en oportunidades de ingresos. Fortalecimiento: mejorar las capacidades empresariales y técnicas, incluidas las digitales.

mejorar las capacidades empresariales y técnicas, incluidas las digitales. Financiamiento: facilitar el acceso a recursos económicos.

facilitar el acceso a recursos económicos. Conexión a mercados: ayudar a los negocios a encontrar nuevos clientes y ampliar sus oportunidades comerciales.

El acompañamiento también incluirá orientación para la formalización y los trámites empresariales.

Estaciones de Emprendimiento en las localidades

Otro de los componentes del proyecto es la creación de Estaciones de Emprendimiento físicas, móviles y virtuales, con el propósito de acercar los servicios a los barrios y localidades de Bogotá.

Estos espacios permitirían acceder a talleres, aprender oficios y utilizar maquinaria compartida para producir, probar productos y mejorar procesos, especialmente en aquellos negocios que no cuentan con los recursos para adquirir sus propios equipos.

La iniciativa ahora deberá surtir su trámite en el Concejo de Bogotá. De ser aprobada, la Administración Distrital buscará consolidar un modelo de acompañamiento de largo plazo para que más emprendimientos puedan acceder a herramientas, fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades económicas.