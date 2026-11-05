Investigan falla en ventana de hotel en Brasil tras muerte de una joven de 26 años. Captura de video/Google Maps

Las autoridades brasileñas investigan las condiciones de seguridad de una ventana del Hotel Rio Poty, ubicado en São Luís, capital del estado de Maranhão, después de que una joven identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos falleciera al caer desde el séptimo piso del establecimiento durante la madrugada del martes 3 de noviembre.

La principal línea de investigación apunta al desprendimiento de una estructura de aluminio situada en uno de los pasillos del hotel. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Renata se encontraba acompañada de su novio cuando decidió sentarse en el borde de una ventana y apoyar la espalda sobre el marco, que terminó cediendo.

La joven cayó sobre una marquesina ubicada en la entrada del edificio. Aunque recibió atención de emergencia, murió como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

¿Qué revelaron las cámaras de seguridad?

En los videos se observa a la pareja caminando por un corredor del séptimo piso mientras buscaba la llave de su habitación. Posteriormente, Renata se sienta junto a la ventana y la estructura se desprende.

El delegado George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección a la Persona de Maranhão, explicó que las grabaciones no muestran indicios de agresión ni de que el novio hubiera empujado a la joven.

El hombre, identificado como Leonardo Augusto Pinto França, fue interrogado por la Policía Civil y posteriormente quedó en libertad.

Durante su declaración, reconoció que ambos habían consumido bebidas alcohólicas antes del accidente y aseguró que no recordaba con precisión el momento de la caída.

Las autoridades buscan establecer si hubo fallas de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão informó que los peritos realizaron inspecciones en el establecimiento para determinar por qué se desprendió el marco de aluminio de la ventana.

Los especialistas analizan las características de la estructura y sus condiciones de instalación para establecer si existían irregularidades que pudieran haber contribuido al accidente.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existen conclusiones técnicas sobre las causas del desprendimiento, por lo que no se ha determinado una posible responsabilidad del hotel.

Por ahora, la Policía Civil mantiene la hipótesis de una muerte accidental y continúa recopilando información.

¿Quién era la joven fallecida?

Renata Rebeca tenía 26 años, era originaria del estado brasileño de Pará y residía en el municipio de Ananindeua, donde vivía con sus dos hijos pequeños.

Había llegado a São Luís el 28 de octubre junto a su pareja, quien participaba en un campeonato de póker. Ambos tenían previsto regresar a su ciudad el mismo martes en que ocurrió la tragedia.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares y amigos expresaron mensajes de despedida en redes sociales. Su cuerpo fue trasladado a Pará para las ceremonias funerarias.

Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty lamentó lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los allegados de Renata.

El establecimiento aseguró que está colaborando con las investigaciones y reiteró su compromiso con la seguridad de los huéspedes, trabajadores y visitantes.

El resultado de los peritajes será determinante para establecer si la caída estuvo relacionada con alguna deficiencia en la estructura de la ventana y esclarecer las circunstancias de la muerte.