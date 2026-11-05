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Sheinbaum ofreció a Petro vivir y trabajar en México: esta fue la respuesta del expresidente

Caracol Radio conoció que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le propuso al expresidente Gustavo Petro trabajar en el Instituto Nacional de Historia de las revoluciones mexicanas, para poder buscar desde allí la unión de los centros de pensamiento latinoamericanos.

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Incluso se habló de la posibilidad de que Petro viviera en México, sin embargo, él aseguró que seguiría desde Colombia.

Asimismo, este medio conoció que la mandataria quería que Petro estuviera en el Instituto Nacional de Historia de las revoluciones mexicanas como trabajador de base, pero él habría dicho que lo haría de manera híbrida e iría regularmente.

El exjefe de Estado ya sostuvo una reunión con el instituto para empezar sus labores.

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Dos medios mexicanos coinciden con esta versión. Incluso, el expresidente Petro fue consultado por Excélsior sobre si recibió la invitación de la presidenta para vivir en México, a lo que dijo que sí. Le hizo una propuesta, pero decidió continuar viviendo en Colombia, aunque reconoció que la propuesta “no le desagrada”.

La puerta quedó abierta. Sheinbaum dio instrucciones de ayudar en los trámites migratorios si decidía irse a ese país.

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