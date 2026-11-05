El partido de Gobierno en Paraguay respaldó juicio político contra el presidente Santiago Peña

El gobernante Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves, poco antes de la instalación de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno Bank.

Así lo anunció, en un comunicado difundido en X, el presidente de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, publicó Cartes.

El exmandatario argumentó que, como titular del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana no estarán “del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.

“Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, puntualizó en el breve escrito.

Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

La víspera, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, asuntos que serán tratados este jueves en dos sesiones extraordinarias separadas que tendrán como punto único la discusión de cada documento.

Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

Por su parte, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, pidió en la red X la renuncia de Peña o, en su defecto, dijo que acompañarán el juicio político contra el mandatario para “reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas”, al tiempo que aseguró que no estarán del lado del “despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.