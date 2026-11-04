Alcalde de Cúcuta y gobernador de Norte de Santander aplauden estrategia de seguridad para la región

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta se hizo el lanzamiento oficial de la campaña militar y policial Esparta, con la que el Gobierno nacional espera hacerle frente a las organizaciones armadas ilegales en Norte de Santander. Son más de 10.000 uniformados que estarán desplegados en la región del Catatumbo, el Área Metropolitana de Cúcuta y la zona de frontera, para hacerle frente a la criminalidad.

Tanto el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, como el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aplaudieron la iniciativa de seguridad para la región.

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¿Qué dijo Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta?

El mandatario de los cucuteños indicó que “el Grupo Esparta, conformado por hombres de la Policía y hombres del Ejército, que van a trabajar incansablemente por brindar estabilidad y tranquilidad al pueblo cucuteño, dirigido directamente por el Gobierno Nacional”.

Acevedo agradeció al presidente Abelardo de la Espriella su disposición para recuperar la seguridad de la región.

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“Agradecemos al Gobierno nacional por colocar sus ojos en la ciudad de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander. Estamos a disposición, alcaldes y gobernador, para que sea un éxito total esta operación y podamos brindarle tranquilidad a todo el pueblo nortesantandereano”.

Grupo Esparta tendrá presencia en el Catatumbo

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, calificó como positiva la puesta en marcha de esta estrategia, al considerar que responde a las necesidades de seguridad que viene reclamando el departamento, principalmente en la región del Catatumbo.

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“Nos parece que es lo que está reclamando la comunidad del Norte de Santander para poder combatir la extorsión, los asesinatos, los desplazamientos, el crimen organizado y adicionalmente también el microtráfico y el narcotráfico”, dijo el mandatario regional.

Añadió que “nosotros pudimos intervenir en la reunión con los alcaldes haciendo unos planteamientos de la situación del departamento, el diagnóstico, lo que posiblemente se debe actuar, sobre todo en materia de frontera, también en soberanía y seguridad. Y en ese sentido fueron varias las acciones que logró el presidente impulsar y sacar adelante”.

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¿Qué balance ha dejado la militarización en el Área Metropolitana de Cúcuta?

De acuerdo con William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, después de más de 100 horas de militarización en el Área Metropolitana de Cúcuta, se ha entregado un balance muy positivo.

“Nos parece que el resultado de la militarización ha sido muy positivo. Según el informe de la administración municipal y de quienes llevan las estadísticas, este es, después de ocho años, el único fin de semana en donde no ha habido muertes por asesinatos. De manera que es un resultado bastante significativo que le da cierta tranquilidad a la gente y que debe sostenerse”.