Organizaciones sociales piden combatir a todos los grupos armados en Norte de Santander

Imagen de referencia del Catatumbo. / Foto: Archivo.

Norte de Santander

Luego de la visita presidencial a Norte de Santander y los anuncios para recuperar la seguridad en la región, las organizaciones sociales dieron a conocer sus reparos frente a las estrategias implementadas por el Gobierno nacional.

Diana Vargas, de la organización Tejedores de Paz, indicó que es importante que las estrategias sean dirigidas contra todos los grupos armados y no contra uno solo.

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“Está bien precisamente que ataquen estas estructuras criminales, narcoterroristas, pero también vemos con gran preocupación para cuándo van a atacar las otras estructuras”, señaló Vargas durante entrevista con Caracol Radio.

“Si vamos a atacar y hacer mucho hincapié de fuerza precisamente para restablecer el orden y la seguridad en esta región, sería bueno y conveniente también atacar las otras estructuras narcoterroristas criminales”, agregó.

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Para Vargas, es importante implementar estrategias integrales que contemple las diferentes dinámicas del conflicto armado en el departamento.

“El ELN es una estructura criminal que ha venido abarcando toda la región y ha generado mucha inseguridad para la sociedad, impulsando demasiado el miedo. También es indispensable hacer otras acciones pertinentes precisamente con las otras estructuras criminales”, afirmó.

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Además, pidió que durante los operativos policiales y militares se garantice la protección de la comunidad civil en los territorios.

Refuerzo de seguridad en la frontera: piden intervenir las trochas ilegales

Y frente al refuerzo de seguridad en zona de frontera, resaltó que es importante intervenir los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela.

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“Puede ser una medida provisional, pero también se solicita que se ataquen precisamente los pasos ilegales fronterizos, las trochas ilegales que tenemos en toda la región de Norte de Santander”, manifestó.

La líder social considera que el control de los pasos informales y las rutas utilizadas por las estructuras criminales debe convertirse en una prioridad dentro de la estrategia del Gobierno nacional.