Dos militares heridos tras el lanzamiento de un explosivo desde un dron en el Catatumbo

Catatumbo

A menos de 24 horas de la llegada del presidente de la República a Norte de Santander y en medio de operaciones militares adelantadas en la región del Catatumbo, dos militares resultaron heridos tras el lanzamiento de un explosivo desde un dron.

Así mismo y de acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional, en la región se logró la recuperación de un adolescente, menor de edad y la entrega voluntaria de dos personas que estaban integrando las filas de las disidencias del Frente 33 de las FARC.

“En una primera acción, en el marco de las operaciones militares sostenidas en la región del Catatumbo, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°11 de la Fuerza de Tarea Vulcano lograron la recuperación de un adolescente de nacionalidad venezolana que presuntamente había sido reclutado de forma ilegal por el GAO-r Estructura 33″, indicó el Ejército a través de un comunicado.

El menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Así mismo, el Ejército indicó que “en una segunda acción, se logró el sometimiento voluntario a la justicia de dos integrantes más del GAO-r Estructura 33, el primero de ellos se presentó ante los soldados que adelantan labores de seguridad en el municipio de El Tarra, Norte De Santander posteriormente, un segundo integrante de este grupo armado ilegal se entregó a las tropas en el mismo municipio entregando una pistola, munición, una granada de mano, una motocicleta sin placa y un celular, quedando ambos a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones legales correspondientes”.

Finalmente la Fuerza Tarea Vulcano indicó que en estas operaciones adelantadas en la región del Catatumbo “las unidades lograron la incautación de un importante material de guerra, comunicaciones y tecnología de uso ilícito, incluyendo una pistola Pietro Beretta, un dron con sus respectivos accesorios, un dispositivo explosivo y tres teléfonos celulares, debilitando de manera directa la capacidad logística y de vigilancia armada de esta estructura terrorista”.