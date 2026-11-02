Desarticulan red que desviaba insumos químicos para producir cocaína en Norte de Santander y Cesar

Norte de Santander

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, “la organización afectada habría utilizado dos empresas legalmente constituidas para importar desde China y países de Suramérica productos químicos. Los insumos, en lugar de ser almacenados en las sucursales autorizadas, eran trasladados hacia centros de acopio clandestino en Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar)”.

Tras una ardua investigación, las autoridades lograron la captura de seis presuntos integrantes de esta red criminal, que desviaba los insumos químicos para producir cocaína en la región del Catatumbo.

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“Desde estos puntos se abastecerían laboratorios de producción de cocaína ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, zonas de influencia del ELN. Para encubrir las operaciones, la estructura registraría exportaciones ficticias hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

¿Quiénes son los capturados y qué papel cumplían?

La Fiscalía General de la Nación indicó que las personas capturadas son:

Yorjan Palacio Villalba.

Wilson Castillo Lindarte.

Breider Alexis Calderón Martínez.

Sebastián Contreras Tamayo.

Javier Angarita.

Yesid Alejandro Franco Ramírez.

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Además, que “los elementos materiales probatorios, cada uno cumpliría funciones específicas en la adquisición, coordinación logística, acondicionamiento y transporte de las sustancias”.

De acuerdo con las investigaciones Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones a través de las empresas.

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Castillo Lindarte asumiría la supervisión de las rutas y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores, mientras que Calderón Martínez apoyaría las actividades logísticas.

Por su parte, Contreras Tamayo tendría a cargo del acondicionamiento de los cargamentos, la articulación de los procedimientos de cargue y el retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía.

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Angarita y Franco Ramírez, estarían implicados en el transporte de los insumos hasta los lugares de almacenamiento.

Operaciones de importación y desvío de sustancias controladas reveladas por las autoridades

La investigación adelantada por policía judicial da cuenta del desvío de sustancias controladas, de la siguiente manera, según lo reveló la Fiscalía General de la Nación:

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23 de octubre de 2024: detección de la importación ilegal de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio.

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hallazgo de 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico durante un allanamiento. 26 de julio de 2025: incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo.

incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo. 9 de mayo de 2026: incautación en otra bodega de 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo.

Imputación de cargos

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Por lo anterior, los presuntos responsables fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

De acuerdo con la Fiscalía, ninguno de los señalados aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.