Se sometió a la justicia presunto cabecilla de la disidencia de las Farc en el Catatumbo

Alias 'Jonás' se sometió a la justicia en Tibú. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Un señalado cabecilla de la disidencia de las Farc, estructura 33, se sometió voluntariamente a la justicia en Tibú, Norte de Santander.

Se trata de alias ‘Jonás’, de 39 años, quien, según información entregada por las autoridades, habría cumplido funciones de coordinación logística y manejo de recursos para esta organización armadas en la región del Catatumbo.

Una mujer que también pertenecería al grupo se sometió en el mismo procedimiento.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Jonás’ llevaba cerca de 19 años en las filas de la disidencia.

Durante ese tiempo habría pasado de desempeñarse como integrante de base a asumir responsabilidad de comunicaciones y, posteriormente, en la adquisición de armas y el manejo de drones acondicionados con explosivos.

Las autoridades también señalaron que en 2024 habría sido designado como delegado en las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, mientras presuntamente mantenía funciones relacionadas con el reclutamiento ilegal y el manejo financiero de la organización en sectores rurales de Tibú, entre ellos Pacelli, Wachimán, Área Libre y Los Naranjos.

Según el reporte oficial, el señalado cabecilla habría tenido participación en acciones contra el ELN en sectores como Campo Tres, Campo Seis y Pacelli, en medio de la disputa armada que afecta a esta zona del Catatumbo.

Su sometimiento representa, según las autoridades, una afectación a la capacidad logística de la disidencia de las Farc en esta región, particularmente en el abastecimiento de armamento y la coordinación de sus actividades.