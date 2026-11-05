De la Espriella lanzó advertencia a interventores de EPS: prohibió cualquier contacto con Mario Urán

Una advertencia realizó el presidente Abelardo De La Espriella a todos los interventores de las EPS: les prohibió reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con Mario Urán.

Aseguró que quien incumpla su orden, será separado inmediatamente de sus funciones.

¿Quién es Mario Urán?

Recordemos que Mario Uran fue acusado por el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal de ser el hombre detrás de una red de corrupción que direccionaba contratos de EPS intervenidas, a través de su cargo como asesor en la EPS Coosalud.

Sin embargo, ese nombre ya venía sonando como el poder detrás del manejo de los recursos del Sistema.

Caracol Radio incluso conoció el año pasado, sobre el desvío de recursos destinado a la atención de pacientes, que inclucraban a Mairon Irán, por $180.000 millones a través de un esquema de oficinas paralelas.