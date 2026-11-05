Procuraduría anexó a investigación por presuntas irregularidades en consulados el caso Tijuana
La decisión coincide con las revelaciones de la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre este caso.
La Procuraduría ordenó incorporar a la indagación previa que adelanta por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares, la investigación que llevaba la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cancillería por el caso del Consulado de Colombia en Tijuana, México.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...