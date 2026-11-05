Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 nov 2026 Actualizado 13:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Procuraduría anexó a investigación por presuntas irregularidades en consulados el caso Tijuana

La decisión coincide con las revelaciones de la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre este caso.

Colombia and Mexico flag together realtions textile cloth fabric texture

Colombia and Mexico flag together realtions textile cloth fabric texture / Oleksii Liskonih

Colombia and Mexico flag together realtions textile cloth fabric texture
Añadir Caracol Radio en Google

La Procuraduría ordenó incorporar a la indagación previa que adelanta por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares, la investigación que llevaba la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cancillería por el caso del Consulado de Colombia en Tijuana, México.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado