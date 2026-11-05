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05 nov 2026 Actualizado 13:47

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Política

Rosa Amalia Zuluaga será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra

Rosa Zuluaga fue embajadora alterna ante la ONU en New York y vicecónsul en Boston.

Logo ONU y bandera Colombia. Fotos: Getty Images

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Rosa Amalia Zuluaga Cano será la nueva embajadora de Colombia ante la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas.

Su hoja de vida fue publicada en Aspirantes Presidencia, en la que muestra que la comunicadora y licenciada en filosofía Se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria en diferentes periodos (como 2009-2010 y otros años). Ejerció como cónsul encargada y vicecónsul en Boston, Estados Unidos (2003–2006). También tiene experiencia en el sector público en el congreso de la República y en la gobernación de Antioquia.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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