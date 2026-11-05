Rosa Amalia Zuluaga será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra

Rosa Amalia Zuluaga Cano será la nueva embajadora de Colombia ante la Misión Permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas.

Su hoja de vida fue publicada en Aspirantes Presidencia, en la que muestra que la comunicadora y licenciada en filosofía Se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria en diferentes periodos (como 2009-2010 y otros años). Ejerció como cónsul encargada y vicecónsul en Boston, Estados Unidos (2003–2006). También tiene experiencia en el sector público en el congreso de la República y en la gobernación de Antioquia.