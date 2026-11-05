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Tras el Nobel, siente responsabilidad de luchar por la libertad de Irán: esposo de Narges Mohammadi

En diálogo con 6AM W, Taghi Rahmani, periodista, escritor, activista religioso nacionalista iraní, dio detalles del libro autobiográfico de su esposa, Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, el cual escribió durante su encarcelamiento.

Mencionó que están haciendo todas las gestiones para hacer que el libro de Mohammadi llegue a Latinoamérica.

¿Mohammadi ha pensado en no seguir con la lucha por la libertad en Irán?

“Ella es una luchadora, su intención es seguir por la causa”, afirmó. De esta manera, negó que su esposa, quien ha podido salir en diversas oportunidades de Irán, vaya a dejar sus ‘banderas’.

“Luego del Premio Nobel se siente con la responsabilidad de luchar por la libertad de Irán”, afirmó.

Asimismo, manifestó que, a pesar de su dolor, sus hijos comienzan a aceptar y entender la lucha de su madre.

¿Cómo está la salud de Mohammadi?

Dijo que a su esposa la dejaron salir de la cárcel para que se recupere en casa luego de sufrir un golpe en la cabeza. Sin embargo, recordó ella deberá volver a la cárcel cuando esté bien.

¿Con derrota de Trump en elecciones intermedias se puede acabar la guerra con Irán?

Taghi Rahmani expresó que la guerra en Medio Oriente es “absurda” y no está a favor del pueblo iraní. Además, denunció que el régimen en ese país aprovechó esta situación para crear una situación militar para controlar todos los tipos de lucha de la gente. Es por esto por lo que su esposa no quiere salir del país.

Sobre la derrota de Trump en las elecciones intermedias, indicó que, en caso de que la guerra termine, el pueblo iraní tendrá nuevamente “un espacio para salir a la calle y hacer lo posible para luchar contra el régimen”.

Escuche la entrevista completa aquí: