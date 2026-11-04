“El voto hispano castigó a los republicanos por acciones de ICE”: experto analiza resultados en EEUU

¿Qué le espera a Colombia con el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de EEUU?. Foto: Getty Images / adamkaz

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, el analista polirico José Aristimuño, ofreció un análisis sobre el panorama político tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

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