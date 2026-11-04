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04 nov 2026 Actualizado 15:33

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“El voto hispano castigó a los republicanos por acciones de ICE”: experto analiza resultados en EEUU

José Aristimuño, analista político y empresario venezolano-estadounidense, señaló que el partido debe priorizar la economía y el sentido común sobre las políticas “woke”

¿Qué le espera a Colombia con el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de EEUU?. Foto: Getty Images

¿Qué le espera a Colombia con el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de EEUU?. Foto: Getty Images / adamkaz

¿Qué le espera a Colombia con el triunfo demócrata en las elecciones de medio término de EEUU?. Foto: Getty Images
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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, el analista polirico José Aristimuño, ofreció un análisis sobre el panorama político tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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