“El voto hispano castigó a los republicanos por acciones de ICE”: experto analiza resultados en EEUU
José Aristimuño, analista político y empresario venezolano-estadounidense, señaló que el partido debe priorizar la economía y el sentido común sobre las políticas “woke”
En entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, el analista polirico José Aristimuño, ofreció un análisis sobre el panorama político tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...