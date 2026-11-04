Las 7 lecciones que dejan los resultados electorales en Estados Unidos

1. Los demócratas les quitaron siete escaños en el Senado a los republicanos: Ohio, Iowa, Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Maine.

Seis de esos siete estados los ganó Trump en 2024. La excepción es Maine. Alaska y Misisipi siguen sin definirse. En Misisipi, con el 96 % contado, el demócrata Scott Colom iba arriba por apenas una centésima de punto. A eso se suman los gobernadores demócratas elegidos en los estados tradicionalmente republicados de Georgia, Texas y Ohio.

2. El caso de Texas merece mención aparte, tanto en el Senado como en la gobernación: Talarico demuestra que el dinero y el respaldo del presidente Trump no bastan.

Fue la primera victoria demócrata en una elección estatal en Texas desde 1994, es decir, hace 33 años, y la primera al Senado desde 1988, es decir, hace 39 años. Paxton tenía el apoyo de Trump, que lo impulsó en la primaria contra el senador John Cornyn. Además, recibió más de 200 millones de dólares de Elon Musk y más de 281 millones de grupos republicanos nacionales, que usaron para atacar en campañas negativas a Talarico, incluyendo animaciones de inteligencia artificial, muy al estilo de Colombia.

Talarico ganó con fuerza en las ciudades y en los suburbios del norte de Texas.

3. Dos gobernadores hispanos después de la política migratoria más dura de la historia.

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott en Texas. Abbott fue la cara de la política fronteriza más agresiva del país. Hinojosa es la primera mujer latina en gobernar el estado y la primera gobernadora demócrata desde Ann Richards, elegida en 1990.

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, le ganó California a Steve Hilton. Uno de los puntos más importantes de su campaña fue el cuestionamiento a la política de deportaciones de Trump. California ya es un estado mayoritariamente latino.

No es casualidad que dos de los estados más afectados por la política migratoria de Trump, eligieran gobernadores hispanos que la desafiaron.

4. Georgia elige a la primera gobernadora negra de Estados Unidos.

Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al multimillonario Rick Jackson, que tenía el respaldo de Trump. Ganó con más del 54 % de los votos. Es la primera mujer negra en gobernar cualquier estado del país y la primera mujer gobernadora de Georgia. Además, es la primera victoria demócrata para gobernador allí en más de veinte años. Dijo en su discurso: “En estos tiempos de división y acritud, ustedes creen en algo fundamental: la esperanza”.

5. Ni el escaño de Rubio quedó a salvo.

Ashley Moody, nombrada por Ron DeSantis para reemplazar a Rubio cuando se fue a la Secretaría de Estado, ganó con apenas el 50,8 %. Rubio había ganado ese escaño en 2022 por más de 15 puntos. Florida sigue siendo republicana, pero el estado que los republicanos consideraban seguro volvió a ser competitivo. Los analistas creen que un candidato demócrata más moderado, como David Jolly, habría atraído más votos republicanos que Nixon.

6. La representante María Elvira Salazar pasó de 20 puntos de ventaja a menos de uno.

En 2024, Salazar ganó su distrito por más del 20 por ciento. Esta vez, con más del 99 % de los votos contados, sacó 50,2 % frente a 49,8 % de Eliott Rodríguez, una diferencia de unos 1.116 votos. Rodríguez no ha reconocido la derrota, y la radio pública WLRN acaba de informar que la diferencia es tan estrecha que va a obligar un recuento.

El contraste con los apoyos colombianos es llamativo. El presidente Abelardo de la Espriella grabó un video respaldando su reelección el 12 de octubre, algo sin precedentes para un mandatario en ejercicio. Con esa decisión, el presidente colombiano puso sobre él, el reflector de los demócratas. Además, los registros de la Comisión Federal Electoral en este ciclo: la familia Gilinski, Colombo Americana, aportó unos 92.600 dólares y la familia Daes, de Tecnoglass, más de 100.000. Ninguno de los donantes vive en el distrito de la senadora.

7. Lo que cambia para Colombia

Los presidentes del nuevo Congreso se eligen en diciembre y enero. Lo que sigue es la proyección habitual: el demócrata de mayor rango en cada comité suele pasar a presidirlo.

El subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara, crucial para Colombia, lo preside hoy María Elvira Salazar, será reemplazada por Joaquín Castro de Texas, el demócrata de mayor rango de esa comisión reelegido ayer.

El comité de Asuntos Exteriores de la Cámara que antes presidía Brian será dirigido por Mast Gregory Meeks, quien reclamó públicamente por la intromisión del presidente colombiano en la elección de Estados Unidos y calificó de inaceptable su apoyo público a María Elvira Salazar.

El subcomité del Hemisferio Occidental del Senado que presidía John Curtis (R Utah) pasará a manos de Tim Kaine (D Virginia), hoy el demócrata de mayor rango, antiguo compañero de fórmula de Hillary Clinton.

Un dato que cambia el cuadro: Lindsey Graham murió en julio. Presidía el subcomité del Senado que decide la plata del Departamento de Estado y la ayuda exterior, incluida la de Colombia, y Collins lo reemplazó de forma interina. Ahora Collins también sale del Senado. Los dos republicanos que manejaban el dinero de la ayuda exterior en el Senado quedan por fuera.

Consecuencias probables

La plata de la ayuda pasa a manos de demócratas. Trump decide la certificación antidrogas, pero el Congreso determina los recursos y sus condiciones. Ya pasó con el Plan Colombia: los demócratas han condicionado la ayuda a derechos humanos, protección de líderes sociales y garantías para la prensa. La erradicación «agresiva» de coca que Trump le exige a De la Espriella para volver a certificar a Colombia podría encontrar más preguntas en el Congreso, sobre todo si incluye aspersión aérea, cuyo principal componente, el glufosinato, ha llamado la atención de los demócratas.

Lo que no cambia de inmediato. La relación con Colombia la maneja sobre todo el Ejecutivo, así que Trump y Rubio siguen al mando de la política exterior. Los aranceles tampoco cambian, porque quitarle esa facultad al presidente requiere una ley que él puede vetar. El Congreso saliente, que sigue siendo republicano, debe aprobar antes del 11 de diciembre el presupuesto que hoy está en vigor. El nuevo Congreso se instala el 3 de enero.

Fue una apuesta arriesgada del gobierno de De la Espriella. Por muchos años, Colombia se había esforzado por mantener una relación bipartidista con Estados Unidos.

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