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Derrota sin paliativos para Trump: profesor de Universidad Clark por elecciones intermedias en EEUU

En 6AM W, Sebastián Royo, profesor de ciencia política de la Universidad Clark, analizó los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, señalando que fue “una derrota sin paliativos” para el presidente Donald Trump y un rechazo para su figura.

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“Esperábamos una ola azul, pero se produjo algo mucho más grande, un ‘tsunami azul’ que suponen un rechazo sin paliativos, no solamente a las políticas de Trump, sino a su manera de dirigir el país y su forma de tomar decisiones”, aseguró.

¿Qué debe pasar para que demócratas mantengan su electorado?

Explicó que de un lado hay un momento de euforia, pero también se deben reconocer que tiene que cumplir las expectativas de la población porque “no se casan con nadie”.

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“Los ciudadanos quieren ver que tiene políticos que resuelven problemas. Para los demócratas comienza un momento de oportunidad, pero también de reto. Tienen que cumplir sus promesas, sobre todo el tema de los precios, de la gasolina, y también controlar los excesos de la administración Trump con investigaciones”, afirmó.

De esta manera, cuestionó que hasta el momento el Congreso estuviera en segundo plano, siguiendo las directrices de Trump.

“Será interesante ver cómo los demócratas redirigen fondos hacia programas sociales, de salud, para responder a las demandas de sus votantes”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: