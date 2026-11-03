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03 nov 2026 Actualizado 19:44

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Justicia

Renunció el abogado de Deicy Jiménez por temas de seguridad: hoy no declarará ante la Fiscalía

Se espera que se defina una nueva fecha para que declare en medio de los presuntos contratos irregulares en el Dapre.

Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

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El abogado Andrés Felipe Caballero le confirmó a Caracol Radio que renunció a seguir representando judicialmente a Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos que habría ofrecido el expresidente Gustavo Petro a cambio de supuestos favores sexuales.

Según indicó, su renuncia obedece a “temas de seguridad”, aunque no confirmó que hubiera tomado esa decisión tras recibir amenazas de muerte.

En ese sentido, Jiménez no comparecerá este martes ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de la indagación que se abrió por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en varios contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de otras entidades del Estado.

Entre tanto, fuentes de la Fiscalía señalaron que se busca concretar una nueva fecha para la comparecencia de la mujer.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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