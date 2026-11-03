Renunció el abogado de Deicy Jiménez por temas de seguridad: hoy no declarará ante la Fiscalía

Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

El abogado Andrés Felipe Caballero le confirmó a Caracol Radio que renunció a seguir representando judicialmente a Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos que habría ofrecido el expresidente Gustavo Petro a cambio de supuestos favores sexuales.

Según indicó, su renuncia obedece a “temas de seguridad”, aunque no confirmó que hubiera tomado esa decisión tras recibir amenazas de muerte.

En ese sentido, Jiménez no comparecerá este martes ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de la indagación que se abrió por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en varios contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de otras entidades del Estado.

Entre tanto, fuentes de la Fiscalía señalaron que se busca concretar una nueva fecha para la comparecencia de la mujer.

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