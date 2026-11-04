Tarifa diferencial en peajes del Eje Cafetero no favorece a inscritos, critican líderes de la región

Caldas

Líderes de la comunidad en Chinchiná (Caldas) aplauden la aplicación de la tarifa diferencial de $ 700 que comenzó el 1 de noviembre de 2026 y que beneficiará a, aproximadamente, 9.000 usuarios que transitan con frecuencia por el corredor vial que une a Caldas, Risaralda y Quindío.

“Después de batallar varios meses, lo logramos y es un beneplácito dicha implementación y hay muchas personas que tendrán un alivio en sus bolsillos de un millón de pesos para quienes transitan frecuentemente. La gente que se inscribió está muy contenta y eso nos acerca más como región, de lo contrario, tantos peajes atentan contra el desarrollo económico”, indica Álvaro García Velásquez, líder social del municipio.

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Entre tanto, desde la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, también celebran dicha aplicación de valores en las casetas de los peajes, no obstante, indican que quienes se inscribieron no han podido pagar la tarifa diferencial debido al largo trámite que deben realizar.

“Me parece que es un beneficio para la comunidad, es perfecto. Realmente, no conozco la primera persona que tenga aplicada esa tarifa porque quienes se inscribieron no han podido pagar la diferencia. Los inscritos dicen que les mandaron un formulario que deben tramitar y a otros les respondieron que no había cupos, entonces no sé cuándo será efectiva la tarifa diferencial de $ 700”, cuenta Claudia Pilar Calderón, presidenta de mencionada sociedad.

Futuro de la carretera

García, afirma que seguirán en la discusión sobre IP Conexión Centro y no acepta las declaraciones de la ministra Elsa Noguera con relación a Autopistas del Café de extender la actual concesión. “Es una alcahuetería del gobierno actual, sabemos que esa vía se pagó hace más de 10 años, los recaudos dejan altas utilidades a Odinsa, no estamos de acuerdo con que se prorrogue, la población no está dispuesta a aguantarse 30 años más en un encierro de cinco peajes contra el desarrollo del municipio”.

Adicionalmente, en los próximos días enviarán una solicitud a la ANI para solicitar una explicación acerca de la fecha en que se cumple la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Por su parte, Calderón explica que cuando existe una decisión jurídica y, para el caso en particular, fue un tribunal de arbitramento y pasa a la parte técnica con abogados, es que la TIR no se ha cumplido, pero “yo revisé el fallo del tribunal y aparecen tres fechas: 2016, 2026 y 2027, existen tres momentos, pero no hablaba de febrero de 2027, sino en julio de ese año. Teníamos una información que se cumplía el segundo mes del siguiente año y, recientemente, estuve buscando ese documento que nos hablara cómo era la aplicación de la tasa, señala que son siete meses más, pero no sabemos si desde febrero o julio”.

Por último, señala que el nuevo concesionario debe retirar los peajes de Pavas, San Bernardo del Viento y Santágueda dejando en funcionamiento los que están ubicados en las zonas limítrofes de los tres departamentos.