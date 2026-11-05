Juez ordena vivienda temporal para madre y dos niños damnificados en Manizales

Manizales

La familia, del barrio El Topacio, debió volver a su vivienda en riesgo de colapso por falta de recursos. Tras una inspección de la Personería de Manizales, el ICBF y la Unidad de Gestión del Riesgo, se presentó la tutela para proteger los derechos a la vida, la integridad y la vivienda digna.

Se ordenó a la Alcaldía proveer un alojamiento transitorio inmediato (hogar de paso o vivienda alquilada). El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales ordenó al Municipio garantizar alojamiento temporal a una madre y sus dos hijos, de 3 y 6 años, quienes permanecían en una vivienda en condiciones de riesgo en el barrio Topacio, tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto

La decisión se produjo luego de que la Personería de Manizales interpusiera una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad personal y la vivienda digna de esta familia, especialmente los derechos de los menores de edad.

El despacho judicial admitió la tutela y decretó una medida provisional que obliga a la Administración Municipal a disponer de manera inmediata una residencia transitoria, mediante un hogar de paso o una vivienda alquilada, mientras se resuelve de fondo la acción judicial.

La Personería anunció que realizará seguimiento al cumplimiento de la orden para verificar que la madre y sus hijos puedan trasladarse efectivamente a un lugar seguro.

El caso fue identificado el pasado 16 de octubre, durante un recorrido de la Personería de Manizales por diferentes barrios de la comuna Atardeceres, en respuesta a solicitudes de la comunidad.

En la visita participaron funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes evidenciaron el deterioro del inmueble y las condiciones de riesgo para sus ocupantes.

Según la información entregada por la Personería, la familia había evacuado la vivienda después del terremoto y fue reconocida como damnificada. Sin embargo, la madre tuvo que regresar al inmueble con sus dos hijos debido a que no contaba con recursos económicos para pagar otro alojamiento.

Durante la valoración también se analizó la posibilidad de separar temporalmente a los menores de su madre para garantizar su protección. No obstante, el ICBF estableció que los niños estaban escolarizados y recibían los cuidados necesarios por parte de ella, por lo que la Personería buscó una alternativa jurídica que permitiera protegerlos sin afectar la unidad familiar.

DATOS

Un informe al Concejo Municipal reveló que para octubre solo se había ejecutado el 10% de las visitas técnicas a viviendas.

El sismo dejó 11.513 viviendas averiadas en la ciudad, requiriendo demolición el 13% de ellas. Juan Pablo Osorio Gallo- Personero de Manizales

Voz

La Personería vigilará el cumplimiento del fallo hasta que se emita la sentencia definitiva.