Magisterio caldense respalda terminación del contrato de fiducia entre el FOMAG y Fiduprevisora

Fotos: marcha de docentes el 27 de julio de 2025 en Manizales contra el modelo de salud implementado el 1 de mayo de 2024 y archivo.

Caldas

Según Jhony Vargas Zuluaga, vicepresidente del sindicato Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), sobre la no renovación del contrato de fiducia entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora cumplida el pasado 31 de octubre y anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella, era una noticia que esperaban.

Los docentes en Caldas explican que el fondo no se puede acabar y aseguran defender la Ley 91 del 21 de diciembre de 1989 (creación de dicho fondo).

“Hay que recordarle a la sociedad y a los docentes que la Fiduprevisora se puede cambiar como fiducia del gobierno, ellos están en la obligación de dejarla. Recordemos que viene trabajando, aproximadamente, hace 36 años con más de 60 prórrogas año tras año. El problema es que el FOMAG no se puede acabar ni tocar. Aunque se ha filtrado un modelo de decreto que se pretende atacar la Ley 91 y los maestros debemos evitar esa línea roja”.

Agrega que no están en contra que cambien o no la Fiduprevisora, enfatiza que desde cuando aquella entidad tomó control en la salud del magisterio no ha sido capaz de implementarse, debidamente, por lo hace el llamado a sus colegas a no salir a las calles por la modificación de fiducia, afirma que le corresponde al gobierno nacional por normatividad.

Le puede interesar: Los casos de violencia de género han aumentado 10,2 % este año en Caldas frente a cifras de 2025

“Esa prórroga podría extenderse un año más hasta que se nivele y se entregue a una nueva entidad, eso da tranquilidad, el servicio de salud seguirá trabajando. Esperamos el pago oportuno de las EPS e IPS que hoy la Fiduprevisora les adeuda. Por ejemplo en Caldas, tenemos cerrados los servicios en Riosucio, Viterbo, Anserma y Manizales, en Villamaría reabrieron hace poco, entonces la invitación a mis compañeros es a estar atentos y prestos”, manifiesta el vicepresidente Vargas Zuluaga.

Reitera el respaldo total al FOMAG y no a la Fiduprevisora, entidad que asumió la atención en salud de los maestros el pasado 1 de mayo de 2024 y que dos meses después presentó problemas de atención y entrega de medicamentos.