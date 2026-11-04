Una mujer sufrió varias lesiones al salir expulsada de una buseta de servicio urbano en Manizales

Manizales

En las últimas horas, una señora de la tercera edad salió expulsada de una buseta de servicio urbano que se encontraba en movimiento cuando pasaba por una de las principales calles del barrio San Jorge, en la capital de Caldas, al parecer, el conductor del vehículo no tenía la puerta cerrada lo que generó que la pasajera cayera sobre el pavimento.

Al lugar llegaron los agentes de tránsito y organismos de socorro. Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de la capital del departamento de Caldas, entrega el reporte del caso. “Esto sucedió en la carrera 22 con calle 47, donde se vio involucrado un vehículo de transporte público colectivo, el cual no habría cerrado de manera adecuada la puerta, presuntamente, propiciando que una adulta mayor cayera a la vía pública sufriendo unas laceraciones que por fortuna, no fueron letales”.

Le puede interesar: Más de 15.000 pasajeros se han movilizado en 2.000 vehículos desde la terminal en Manizales

La Secretaría de Movilidad de la ciudad adelantará la investigación respectiva a la empresa involucrada para evaluar las condiciones por las cuales el conductor no había cerrado la puerta delantera de acceso provocando dicho suceso. “Reiteramos el llamado a que las empresas de transporte público colectivo tomen medidas de seguridad por tratarse de vehículos que, por sus mismas condiciones, pueden permitir la pérdida de equilibrio por parte de los ocupantes”, recomienda el jefe de la cartera municipal.

Los casos más recientes sucedieron en 2024 en el barrio Fátima, donde en circunstancias similares, una mujer salió expulsada de una buseta en movimiento y, en la avenida Paralela, una joven resultó herida cuando descendía del vehículo de servicio público.