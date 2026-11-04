Senador Cadavid pide explicaciones a Mateo Hidalgo por conversaciones con MinHacienda

El representante Hernán Cadavid estuvo en 6AM W hablando de la aprobación de la ley de sometimiento, pero también del cruce de mensajes entre Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por supuesta solicitud de hojas de vida del Gobierno a parlamentarios del Centro Democrático.

En contexto: “El ministro le pidió dos hojas de vida”: Uribe lanzó señalamientos contra el MinHacienda

Uno de los representantes implicados en la polémica es Mateo Hidalgo, quien en una carta aclaró los señalamientos que se le hicieron. Ante esto, Cadavid le pidió que dé explicaciones ante el partido y ante el expresidente Uribe.

“Creo que el representante Mateo Hidalgo, un hombre bueno y joven, se pronunciará sobre ese hecho (…). Esperamos que él en la mañana de hoy (4 de noviembre de 2026) le dará la precisión al partido, al expresidente Uribe y a sus compañeros”, indicó.

Lea aquí: MinHacienda a Álvaro Uribe: “no hemos solicitado hojas de vida a congresistas a cambio de votos”

Cadavid también detalló que la aprobación de la ley de sometimiento fue aprobada en Cámara y Senado, no por hojas de vida o puestos, sino por “convicción”.

Escuche el fragmento de la entrevista aquí: