Operación Némesis en Cúcuta: De La Espriella confronta a responsables de reclutamiento de menores
La operación la desarrollaron durante la madrugada de este miércoles.
Como operación ‘Némesis’ fue nombrado el despliegue de Fuerza Pública dirigido por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad de Cúcuta y desarrollado en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre.
La operación la llevaron a cabo a las 4:45 de la madrugada, y logró impactar a las estructuras criminales dedicadas al microtráfico y al reclutamiento de menores en esta parte del país.
El mandatario confirmó que se registraron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones; como también la incautación de estupefacientes y armas de fuego.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...