Operación Némesis en Cúcuta: De La Espriella confronta a responsables de reclutamiento de menores

Como operación ‘Némesis’ fue nombrado el despliegue de Fuerza Pública dirigido por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad de Cúcuta y desarrollado en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre.

La operación la llevaron a cabo a las 4:45 de la madrugada, y logró impactar a las estructuras criminales dedicadas al microtráfico y al reclutamiento de menores en esta parte del país.

El mandatario confirmó que se registraron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones; como también la incautación de estupefacientes y armas de fuego.