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04 nov 2026 Actualizado 16:59

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Política

Operación Némesis en Cúcuta: De La Espriella confronta a responsables de reclutamiento de menores

La operación la desarrollaron durante la madrugada de este miércoles.

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Como operación ‘Némesis’ fue nombrado el despliegue de Fuerza Pública dirigido por el presidente Abelardo De la Espriella en la ciudad de Cúcuta y desarrollado en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre.

La operación la llevaron a cabo a las 4:45 de la madrugada, y logró impactar a las estructuras criminales dedicadas al microtráfico y al reclutamiento de menores en esta parte del país.

El mandatario confirmó que se registraron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones; como también la incautación de estupefacientes y armas de fuego.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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