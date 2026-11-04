En carta a Uribe y Minhacienda Representante Mateo Hidaldo aclara señalamientos de hojas de vida

Fuertes cuestionamientos se generaron en el país, luego de que el expresidente Álvaro Uribe le pidiera públicamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, que por favor no le solicitara hojas de vida a los militantes del Centro Democrático, haciendo referencia al representante a la Cámara por el departamento de Caldas Mateo Hidalgo, que al parecer, por una comunicación equivocada, generó una cadena de versiones.

En una carta abierta el Expresidente Álvaro Uribe Vélez y al Ministro de Hacienda Miguel Gómez, el congresista niega cualquier ofrecimiento del gobierno por favorecimientos políticos.

“Por eso quiero aclarar desde el comienzo que, en la reunión a la que me referiré, el ministro no me solicitó que le entregara hojas de vida, no me ofreció nombramientos ni me propuso intercambio alguno entre cargos públicos y decisiones legislativas. Tampoco recibió de mi parte hojas de vida o solicitudes de nombramiento. No quisiera que una imprecisión mía terminara generando cuestionamientos contra una persona a quien no tengo razón para atribuirle ninguna actuación irregular relacionada con estos hechos”, aseguró el congresista del Centro Democrático en una comunicación.

Horas antes en el congreso de la República, el congresista señaló: “Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral; se da en el marco de lo que se hace en las comisiones; nosotros estamos en la Comisión Quinta”.

En las mima carta, el representante caldense le expresó su respeto y reconocimiento al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, afirmando que comparte su compromiso con la coherencia y la responsabilidad.

Sin embargo, enfatizó que considera indispensable que cualquier señalamiento que involucre su nombre sea esclarecido con hechos para no dar lugar a interpretaciones equivocadas.

“Sin embargo, en esta oportunidad se presentó un malentendido al que yo mismo pude haber contribuido por la manera imprecisa en que transmití la información. Y precisamente porque lo respeto, porque comparto sus principios y porque no quiero que exista ninguna duda sobre mi conducta, considero que debo explicar públicamente lo sucedido”, reafirma en su comunicación.

El propio congresista, reconoce su error al intentar explicarle a Uribe lo sucedido: “cuando posteriormente intenté explicarle al presidente Uribe lo que había sucedido, utilicé una expresión equivocada que pudo llevarlo a interpretar que el ministro me había solicitado dos hojas de vida. Esa afirmación fue imprecisa y asumo personalmente la responsabilidad por haberla expresado de esa manera”.

Tras la polémica y el cruce de trinos entre los implicados, tanto del expresidente Uribe como del ministro Gómez, el representante quedó en medio de una encrucijada en la que entregó dos versiones distintas de los hechos.

Hidalgo aclaró, que se reunió con el jefe de la cartera de Hacienda, en el marco del trabajo legislativo en la comisión Quinta de la Cámara, para exponer un tema de su preocupación, sobre la empresa de energía que está en la región

“Si fui impreciso, debo reconocerlo. Y si esa imprecisión llevó a una interpretación equivocada, me corresponde aclararla. No es lo mismo conversar sobre la necesidad de encontrar personas idóneas para administrar una empresa pública que solicitar nombramientos, entregar hojas de vida o negociar apoyos políticos. Lo primero fue parte de una conversación institucional. Lo segundo no ocurrió”, resalta el congresista.

Por último, Mateo Hidalgo indicó que ha intentado reunirse con el expresidente Uribe para explicarle la situación de manera personal y hasta el momento no se ha logrado dicho encuentro.

“Si mis palabras dieron lugar a una interpretación diferente, reconozco esa equivocación y la aclaro públicamente. No tengo dificultad en asumir la responsabilidad por una comunicación imprecisa. Lo que no puedo es aceptar que esa imprecisión se convierta en prueba de una conducta que niego haber cometido”, indica la misiva.