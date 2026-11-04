Mateo Hidalgo habría confirmado en audio a Uribe que el MinHacienda le pidió dos hojas de vida

Aunque el representante Mateo Hidalgo, del Centro Democrático, negó ante los medios de comunicación haber tenido acercamientos con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para sugerirle hojas de vida para cargos del Estado, desde el oficialismo del partido tienen otra versión.

De hecho, el expresidente Uribe adelantó en sus redes sociales que el mismo Hidalgo le habría confirmado que el ministro le pidió dos hojas de vida, “y que en respuesta mencionó a un señor de Caldas, cuyo nombre por ahora me reservo”.

Al respecto, fuentes cercanas al expresidente Álvaro Uribe le confirmaron a Caracol Radio la existencia de un audio en el que Hidalgo explicó lo sucedido al exmandatario.

En el mensaje, Hidalgo asegura: “El ministro de Hacienda me pidió el favor de que fuera a su despacho. En esa comunicación con él yo fui muy claro y le dije que no tenía hojas de vida, porque él me pidió dos hojas de vida; le dije que no tenía hojas de vida, pero que había personas muy buenas que habían trabajado allá en el departamento con el doctor Abelardo”.

Durante la conversación, el congresista mencionó dos nombres: “Tony”, quien, según explicó, había acompañado al presidente Abelardo desde el primer día, y el de “Carlos Felipe”.

Estaría haciendo referencia a Tony Jozame Amar, exgobernador de Caldas, y Carlos Felipe Mejía, actual embajador designado por Abelardo de la Espriella ante el gobierno de España.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también ha respondido a las denuncias: “Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”.